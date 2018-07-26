Her yıl olduğu gibi bu yılda ülke genelinde yaz nedeniyle yangınlar arttı. Elazığ’da da son haftalarda günlük 20-25 yangın, haftada ise 180’in üzerinde yangın meydana gelmeye başladı. Yangınların çoğunluğunun anız ve benzeri ot yangınları olduğu öğrenildi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde bulunan 110 kişilik ekip te 24 saat aralıksız görev başında kalarak yangınlara müdahale gediyor. Modern araçlara sahip olan itfaiye ekipleri, yangın ihbarı ile birlikte zaman kaybetmeden olay yerine giderek canlarını tehlikeye atıp mücadelesini veriyor.

"Yangınlara en fazla etken cam şişeler"

Sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkmasıyla yangın için her türlü fiziki ortamın mevcut olduğunu vurgulayan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün, “Bundan dolayı vatandaşlarımız özellikle piknik ateşlerini, sigara izmaritlerini ve cam şişeleri sağa sola fırlatmasınlar. Özellikle ekin yangınlarında en fazla etken olan şey cam şişelerdir. Camın içinde bulunan hava kabarcıkları mercek vazifesi görmektedir. Etrafında kuru ot, kağıt ve benzeri yanıcı madde olduğu zaman yangın kendiliğinden çıkmaktadır.Özellikle vatandaşlarımız ateşlerini söndürmeden kesinlikle olay yerinden ayrılmamalıdır. Sigara da başlı başına bir olaydır. Sigaranı ucundaki ateş 8 santigrat derecenin altında söndürülmeden atıldığı zaman yangın için her türlü ortam mevcut oluyor. Bu tür şeylerde vatandaşımız dikkatli olursa yangınların önüne geçmeye çalışmış oluruz”diye bilgi verdi.

Günlük 20’inin üzerinde yangına müdahale

İtfaiye Müdürlüğü olarak yaz mevsiminin gelişinden dolayı günlük en az 20’nin üzerinde yangına müdahale ettiklerini aktaran Başgün, aynı zamanda günlük 5-6 tane kurtarma faaliyetine gitmekteyiz. 24-48 saat usulüne göre çalışıyoruz. 110 personelimiz mevcut ve 20’ye yakın son derece modern araçlara sahibiz. Bu araçlarımız Anadolu’da belki de tektir. Her türlü olaya müdahale etme imkanlarına sahibiz. Şarjlı kurtarma aletlerine ve araçlarına sahibiz. Bunlarla birlikte Elazığ’ımıza en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Son bir haftada yaşadıkları yangın sayısının 180’in üstünde olduğunu belirten Başgün” Günde 25 yangın hadisesi meydana gelmektedir. Bu yangınların çoğu da ilçelerde, beldelerde ve köylerde olmaktadır. Şuana kadar herhangi bir zayiat vermeden, seri bir şekilde yangınlara müdahale ediyoruz. Yangınlara müdahale edebilmek için ekibin çok iyi olması gerekiyor. Araç ve gereç malzemesinin çok iyi olması lazım. Bu konuda Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, bölgesinde örnek gösterilecek bir itfaiye müdürlüğüdür.Bu konuda bize bu imkanları sağlayan belediye başkanımıza çok teşekkür ederim”şeklinde konuştu.