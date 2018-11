Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz," Elazığspor denince sadece Elazığ Belediyesi'nin akla gelmesi yanlış. Herkesin Elazığspor'a sahip çıkmasını buradan duyuruyorum. Yapılacak her çalışmanın içinde belediye olarak biz olacağız"dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, görev yaptığı süreçte yapılan faaliyetlerini anlattığı basın toplantısında Elazığspor ile ilgili açıklamada da bulundu.

“Yapılan her çalışmanın içinde olacağız”

Elazığspor'un şehrin önemli bir marka değeri olduğunu belirten Elazığ Belediyesi Mücahit Yanılmaz, “Bunu herkes diyor ama maalesef marka değerinin ötesine geçemiyoruz bazen. Biz Elazığ Belediyesi olarak 2015, 2016, 2017 yıllarında Elazığspor'a gücümüzün yettiğinin fazlasını ortaya koyarak, her türlü irademizi ortaya koyarak, her türlü riski alarak yardımcı olduk. Bugün de destek oluyoruz. Yine oranın bir takım ihtiyaçlarını biz gideriyoruz. Sahip çıkıyoruz, destek oluyoruz. Elazığspor denince sadece Elazığ Belediyesi'nin akla gelmesi yanlış. Bizi duyan herkesin Elazığspor'a sahip çıkmasını buradan duyuruyorum. Yapılacak her çalışmanın içinde belediye olarak biz olacağız. Yönetim gelecekse gelsin, yapılacak her çalışmanın içinde biz olacağız. Öyle bir yönetim oluşmalı ki 25 kişilik yönetim Elazığsporlu futbolcuların sabah kahvaltısındaki peynirini de , zeytini de alabilsin” ifadelerini kullandı.

“Ben bir söz verdim mi ölümüne yerine getiririm”

Yönetime talip olan hiç kimseye ben söz vermedim diyen Başkan Yanılmaz, “Ondan sonra çıkıp toplantı yapıyorlar. Belediye başkanı bize bu kadar söz verdi, sözünü yerine getirmedi. Ben bir sözü verdim mi ölümüne yerine getiririm. Yapım budur. Gelip görüşmek istiyorlar, görüşmeyeyim mi arkadaşlar. Onlara söylediğim şudur; ‘Eğer Elazığspor'un önündeki mali tıkanıklığı giderebilecekseniz bu işe soyunun. Bizde size gücümüzün yettiğince destek oluruz. Sizinle istediğiniz yere gelirim, istediğiniz kişiyle görüşürüm' dedim. Elazığspor'un her attığı adım Mücahit Yanılmaz'dan bekleniyorsa bu yanlış. Elazığspor'u bu toplum kabullenmeli. Yine söylüyorum ben Elazığspor'la ilgili atılacak tüm adımların içinde olurum. Kime gidilecekse giderim. Üretilecek projelerde bizi ilgilendiren bölümlerde destek çıkarım, yönetim kim olursa olsun” diye konuştu.

“Minibüs hatlarına göz dikmek yanlış”

Bazen işin en basitine kaçıldığına dikkat çeken Yanılmaz, “Deniyor 20 minibüs hattı aç Elazığspor'a destek ol. Bu böyle konuşulduğu anda basit bir olay değil. Bizim 380 minibüsçü esnafımız var. Bunlar da iş yapıyorlar. Ailelerine ekmek götürüyorlar. Canım istedi hat açayım olmaz. Geçen dönem 20 minibüs hattı açmadık. Eskiden 380 minibüs hattımız vardı. 360'sı doluydu, 20'si boştu. O boş olan hatları değerlendirdik. Minibüs hatlarına gözünü dikip, illa Elazığspor'a buradan bir kaynak gelsin demek yanlış. Farklı bir çok kaynak var. Ben bunu her toplantıda anlattım. Buyurun harekete geçin diyorum ama bu konuda hiçbir hareket görmüyorum. Kongrede inanıyorum ki Elazığspor'u gerçek manada dert eden, takımın ihtiyaçlarının bir kısmını kendisi karşılayacak bir yönetimle, güzel projelerle Elazığspor içinde bulunduğu bu durumdan kurtulur diye temenni ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.