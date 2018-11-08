Yanılmaz, "Yılın En Başarılı İl Belediye Başkanı" seçildi

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, çevre duyarlılığını öne çıkaran ELBÜS, Çöpten Enerji Üretim Tesisi ile Hedef Sıfır Atık projelerinden dolayı "Yılın En Başarılı İl Belediye Başkanı' seçildi.

Geçtiğimiz yıllarda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok bakanlık, strateji dernekleri ve medya kuruluşları tarafından 17 ödüle layık görülen Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, en son ödülünü ise çevre duyarlılığını öne çıkaran ELBÜS, Çöpten Enerji Üretim Tesisi ile Hedef Sıfır Atık projelerinden dolayı aldı.

Buhara Medya Grubu tarafından düzenlenen "9. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri", Ankara'da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onur konuğu olarak yer aldığı törende Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Yılın En Başarılı İl Belediye Başkanı" ödülünü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın elinden aldı.

Çevre dostu bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Yanılmaz;" Daha öncede hayata geçirdiğimiz birçok proje ödüle layık görüldü. Hayır Çarşısı, Hayvan Hastanesi, Kültür Park gibi sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz projeler hem ilimize hem de ülkemize değer ve misyon kazandırdı. Bu başarı hepimizin ve Elazığlılar olarak biz birlikte başardık. Şehrimizin her anlamda gelişimine ve değişimine katkımızı sürdürüyoruz. Bugün Elazığ geniş bulvarları, sosyal yaşam alanlarıyla bölgesinde lider konumdadır. Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin ödüle layık görülmesi ise bizler için büyük önem taşımaktadır. Hizmetlerin ödüle layık görülmesi çalışma azmimizi daha çok artıracaktır. Göreve geldiğimiz günden bugüne almış olduğumuz 17 ödülü değerli hemşehrilerimize armağan ediyoruz. Daha önce ‘Mermer Çağına Yeni Nesillerle Adım Atıyoruz' Projesi ile ödülü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştık. Bizlere sürekli öncülük eden ve projelerimizi gerçekleştirmemize vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şehrim adına teşekkür ediyor, durmadan yorulmadan çalışacağımızı ifade etmek istiyorum"dedi.

Yılın Belediye Başkanı ödülünü şahsı adına değil tüm Elazığlılar adına aldığını da aktaran Başkan Yanılmaz, çevreye duyarlı projelerin ülke çapında dikkat çekmesi ve ödüle layık görülmesinin kendileri kadar Elazığlıları da mutlu ettiğini kaydetti.