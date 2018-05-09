Yargı mensuplarının eşleri tarafından kermes açıldı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yargı Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği adına Ahmet Aytar Meydanında kermes düzenlendi. Yargı mensuplarının eşleri tarafından hazırlanan kermesin açılışına Vali Çetin Oktay Kaldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, Fırat Üniversite Rektörü Prof.Dr. Kutbettin Demirdağ, Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Ergüven, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık, adliye personelleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Adalet teşkilatının adalet dağıtmanın yanı sıra bu tür etkinliklere ciddi şekilde önem verdiğine değinen Vali Çetin Oktay Kaldırım, hem kendi mensuplarına, hem de vatandaşa dokunan güzel hizmetlerde bulunduklarını söyledi.

Derneğin özelikle yargı mensubu ailelerin geride bıraktıkları çocukların eğitimlerine katkı amacıyla burs verdiğini anımsatan Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, kermesten elde edilen gelirin de bu amaçla kullanılacağını kaydetti.