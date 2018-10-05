Yasak cihazla bıldırcın avı yapan 4 şahıs yakalandı

Elazığ'da bıldırcın sesi çıkaran ve kullanılması yasak olan cihazla birlikte 4 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından yasak cihazla bıldırcın avı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmasında şahısların yeri tespit edilerek baskın yapıldı. Baskında Suriye uyruklu 4 şüpheli kullanılması yasak olan bıldırcın sesi çıkaran cihaz ve misina ağı ile yakalandı. Tuzakla misina ağına takılan canlı bir bıldırcın da ele geçirildi.

Ekipler, şahıslar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet etmek suçundan işlem yapıldı.