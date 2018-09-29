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Yasak malzeme ile balık avına 14 bin 850 TL ceza

Elazığ’da baraj ve nehirde yasak malzemelerle balık avlayan 11 kişiye 14 bin 850 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

Elazığ'da baraj ve nehirde yasak malzemelerle balık avlayan 11 kişiye 14 bin 850 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.


Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı bot timi, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Keban ilçesi Karakaya Barajı ile Keban Barajının kolu olan Fırat Nehri'nde uygulama yaptı. Ekiplerin uygulamasında balık avı yapan 11 kişide kullanılması yasak olan paraşüt veya katil tor adıyla bilinen tırıvırı ele geçirildi.


Ekipler, 11 kişiye yasak malzemelerle balık avlamaktan 14 bin 850 TL idari para cezası kesti. Malzemelere ise el konuldu.

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