Yaşlıları ATM önünde dolandıran şüpheli bu kez tutuklandı

Elazığ'da geçtiğimiz ay 2 kişiyi ATM önünde kendisini polis olarak tanıtıp dolandıran şüpheli serbest kalmasının ardından bu kezde 5 kişiyi yine ATM önünde yardım bahanesiyle 5 bin TL dolandırdı. Yaşlıları hedef alan ve daha önce serbest kalan şüpheli bu kez tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da ATM önlerinde yaşlı 5 kişi yardım bahanesiyle 5 bin TL dolandırıldı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan 5 kişi durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada eşkal bilgileri uyan şahsın geçtiğimiz ay yine ATM önünde polis yeleği ve kurusıkı tabanca ile kendisini polis gibi gösterip 2 kişiyi dolandıran şüpheli O.K. olduğunu tespit etti.

Polis, düzenlenen operasyonla şüpheli O.K.'yi yakaladı. Emniyette "Dolandırıcılık" suçundan ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüpheli bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.