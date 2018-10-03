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Yaşlıları dolandıran sahte polis gerçek polise yakalandı

Elazığ’da bankamatik önündeki yaşlılara kendini polis olarak tanıtıp yardımcı olma bahanesiyle paralarını dolandıran şüpheli, gerçek polisler tarafından polis yeleği ve tabanca ile yakalandı.

Elazığ'da bankamatik önündeki yaşlılara kendini polis olarak tanıtıp yardımcı olma bahanesiyle paralarını dolandıran şüpheli, gerçek polisler tarafından polis yeleği ve tabanca ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da bankamatik önünde yaşlı iki yaşlı kadından birinin bin 200 TL'sinin, diğerinin 450 TL'sini kendini polis olarak tanıtan şahıs dolandırdı. Dolandırılanların durumu anlayarak polise bildirmesi üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada eşkale uyan bir şüpheli Fırat Üniversitesi Hastanesindeki ATM'lerin yakınında tespit edildi. Bunun üzerine polis, düzenlenen operasyonla şüpheli O.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin elindeki poşette dolandırıcılıkta kullandığı polis yeleği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli, "Ünvan Gaspı"ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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