Yavru kedileri biberonla büyütüyor

Merkez Rızaiye Mahallesinde ikamet eden Mert Dağdelen, 2 hafta önce oturduğu binanın bodrumunda yavru kedi sesleri duydu. Kedilerin seslerinin birkaç gün sonra daha fazla çıkmasıyla bodruma indi. Annelerinin olmadığını anlayan Dağdelen, yaklaşık 3 yavru kediyi alarak balkonda yaptığı yuvaya koydu. Daha sonra petshoptan süt tozu ve biberon alan Dağdelen, yavru kedileri biberonla beslemeye başladı. Anne kedinin yavrularını terk ettiğini ya da öldüğünü tahmin eden Dağdalen, yavruları büyüttükten sonra sahiplendirmek istiyor.

Bodrum katta yavru kedi sesleri geldiğini belirten Mert Dağdelen, “Ben anneleri vardır diye biliyordum. Fakat hayvanların sesleri çok fazla gelmeye başladı. Apartmanda rahatsız olanlar oldu. Ondan sonra ben de bodrum katına indim, baktım ki üç tane yavru kedi var. Yavru kedileri hemen aldım, kendi balkonumda onlara yer ayarladım. Yaklaşık 2 haftalıklardı. Yeme ve içme aşamalarında zorlanıyorlardı. Ne yapılabilir diye araştırdım. Hemen petshopa gidip süt tozu ve biberon aldım. Biberonla beslemeye başladım. Onlar da artık beni anneleri gibi görmeye başladı. Ne zaman kapıyı açsam hemen geliyorlar. Benim açımdan tarif edilemez bir duygu oldu. Yavru kedileri, anneleri muhtemelen terk etti yada başına bir şey geldi. Onların annesi de babası da biz olduk. Artık başa gelen çekiliyor diyeceğim ama bu güzel bir dert. Çok büyük bir masrafları olmuyor” dedi.

Yavru kedileri 2-3 saatte bir beslediğini aktaran Dağdelen, “Çocuk gibi sürekli ağlıyorlar. Benimde elimde biberonum hazır. Ağızlarına dolduruyorum ve yiyorlar. Bunları sahiplendirmeyi düşünüyorum. Sosyal medya üzerinden paylaştığımda sahip bulacağım. Olmazsa zaten belediyemiz var. Ama onları tek teline bile zarar gelmeyecek. Hayvanlara nasıl kıyıyorlar anlam veremiyorum. Umarım en yakın zamanda o cezalar çıkar. O insanlar en ağır cezaları alır. Hayvan sevgisi bambaşka. Özellikle çocuklara küçük yaştan aşılanması lazım. Empati kurmaları lazım. Hayvana şiddet son zamanlarda bayağı arttı. Hayvanları sevelim, sevdirelim. Bunun içten gelen bir şey olması gerek. Onlara kıymayalım, koruyalım” diye konuştu.