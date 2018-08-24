Yavru köpeklere önce belediye sonra bir anne köpek sahip çıktı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ- Alacakaya yolu üzerinde sahipsiz 4 yavru köpeği gören duyarlı bir vatandaş, belediyeyi arayarak haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evi yetkilileri veteriner hekim eşliğinde giderek yavru köpekleri bulunduğu yerden aldı.Hayvan hastanesine getirilen ve bitkin düştüğü görülen yavrular, tedavi altına alınarak gerekli muayenelerden geçirildi.

İlk olarak belediyenin sahip çıktığı yavrulara daha sonrada anaç bir köpek sahip çıktı. Daha önce hayvan hastanesinde bakım altına alınan ve sağlığına kavuşturulan anne köpek, yavruları benimseyerek emzirmeye başladı.