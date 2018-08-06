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06 Ağustos 2018 18:11

Yazdığı ilk kitabın gelirini Elazığspor’a bağışladı

Yazar Ümit Özpolat, düzenlediği imza gününde satılan kitapların gelirini Elazığspor’a başladı.

Yazdığı ilk kitabın gelirini Elazığspor’a bağışladı

06 Ağustos 2018 18:11


Özel bir alışveriş merkezinde açılan stantta Yazar Ümit Özpolat imza günü düzenledi. Kendi yazdığı kitabı imzalayarak satan Özpolat, elde edilecek geliri Elazığspor’a bağışladı. Vatandaşların ilgi gösterdiği kampanya gün boyu devam etti.


Elazığspor’un bugünlerde sıkıntılı günlerini gördüklerini ve arkadaşı Sabit Özdemir ile böyle bir kampanya yaptıklarını dile getiren Yazar Ümit Özpolat, “Burada ki bu kitaplar yayınevi tarafından şahsıma ücretsiz gönderilmedi. Bu kitapları kendi imkanlarımla aldım. Elazığspor’a destek olması içinde burada satışını gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz kulübümüze karınca kararınca yardımcı olup bu sıkıntıdan çıkmasını sağlamaktır. Bugün biz buradayız, bu kervan yürüyecek biz katıldık siz de katılın” dedi.




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