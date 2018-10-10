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Yılan ticari taksiye girdi

Elazığ’da bir ticari taksiye giren yılan, ekiplerin çalışması sırasında çıkarak gözden kayboldu.

Elazığ'da bir ticari taksiye giren yılan, ekiplerin çalışması sırasında çıkarak gözden kayboldu.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Nailbey Mahallesinde bir taksici, otomobilin kapısını açınca yılanı gördü. Yılan anında aracın içinde kayboldu. Panik yaşayan sürücü itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, araç üzerinde yılanı bulmak için çalışma yaptı. Motor kısmına kaçtığı görünen yılan ekiplerin çalışması sırasında çıkarak kayıplara karıştı.

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