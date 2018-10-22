Yılda 1 milyon 750 bin ton salatalık üretiyor, doğunun ihtiyacının karşılıyor

Elazığ'da kurduğu sera ile yılda 1 milyon 750 bin ton salatalık üreten Ömer Cankara, Doğu ve Güneydoğu'daki bir çok ilin salatalık ihtiyacını karşılıyor.

Merkeze bağlı Yurt Başı Beldesi Akmezra köyünde çiftçilikle uğraşan 3 çocuk babası Ömer Cankara, 6 dönümü için devletten alarak 50 dönüm üzerine sera kurdu. Salatalık üretimi yapan ve yılda 2 kez hasat alan Cankara, yılda 1 milyon 750 ton ürün elde ediyor. Kilosunu 1 lira 70 kuruştan veren Cankara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bir çok ilin salatalık ihtiyacını karşılıyor. Cankara ayrıca serasında yaklaşık 25 kişiye de istihdam sağlıyor.

50 dönüm serasının olduğunu belirten Ömer Cankara, “6 dönümüne devletten destek aldım. Geri kalanını ben yaptım. Şu an memnunum. Daha güzel şeyler yapmak istiyorum. Seralar fan ve ısıtma sistem takılırsa kışın üretim yaparım. Bütün doğu ve Doğu Anadolu bölgesine salatayı ben gönderiyorum. Gelip yükleyip gidiyorlar. Fiyatı da uygun veriyoruz. 1 lira 700 kuruşa veriyoruz. Yıllık 2 sezon ekiminde dönümüne 35 ton ürün alabiliyoruz. Pazarda bizim sattığımız fiyattan 1,5 lira fazlasına veriyorlar. Manavlarda ve pazarlar 2,5 liraya satıyorlar. Aracılar hiç masraf yapmadan benle aynı parayı alıyor. 4 dönüm seraya 50 bin lira masraf yapmışsak adam hiç masraf etmeden götürüp para kazanıyor. Hatta bizde daha iyi kazanıyor. İşçisi, suyu, elektriği, gübresi hiçbir şeyi yok. direk parayı kazanıyor. 15 ile 25 arası işçi çalıyor" dedi.

Ürünlere çocuk gibi baktığını aktaran Cankara, “Her gün sarmaya geliyoruz. Her gün içerisinde olacaksın. Hiç içinde çıkmayacaksın. İçine bir gün girmeyince olmuyor. Öyle bir sebze ki adam içinde olmayınca yetişmiyor. Emeği çok. Bir de çok sıcak oluyor. Neredeyse 50-60 derece sıcağın altında çalışıyoruz. Hepsi emektir ve emekle yetişiyor. Yıllık ortalama 100 bin lira gibi bir kazancım oluyor. Bu kazanç da çok kalmıyor. Masrafa gidiyor. İşçimiz falan var. Onlar da ekmek yiyor. Hepimiz burada işçi gibi çalışıyoruz” diye konuştu.