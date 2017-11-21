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21 Kasım 2017 17:06

Yıldırım cami minaresini yıktı

Elazığ’da bir caminin minaresi yıldırım düşmesi sonucu yıkıldı.

Yıldırım cami minaresini yıktı

21 Kasım 2017 17:06


Olay, Maden ilçesine bağlı Tekevler köyü Dilakkaya mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı büyük bir gürültüyle yıldırım, Dilakkaya Camii’nin minaresine düştü. Yöre sakinleri gürültü sesini duyarak dışarı çıktığında caminin minaresinin yıkıldığını fark etti. Olayın gece yarısı olması nedeniyle olası bir facia önlendi.


Gece saat 01.00 sıralarında büyük bir gürültü duyulduğunu aktaran Muhtar Ahmet Düz, "Köyden arkadaşlarımız baktığında caminin minaresinin yıkıldığını fark edip haber verdiler. Gittiğimde caminin minaresinin büyük bir bölümü yıldırım çarpması sonucu yıkılmış, çatıda hasar oluşmuş ve iç tesisat yanmıştı. Durumu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdik" dedi.


Muhtar Düz, yıldırım düşmesinin gece yarısı meydana gelmesinden dolayı can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını da kaydetti.




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