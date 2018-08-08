Çubukbey Anadolu Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Ayvaz Gazi Çimen, ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarına göre eşit ağırlıkta aldığı 509 puanla Elazığ’da birinci Türkiye genelinde ise 210’uncu oldu. Çimen başarısında okulunun yanı sıra çözdüğü denemelerin de kendisine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Eşit ağırlık alanında Türkiye’de YKS sınavında 210’uncu olduğunu ifade eden Ayvaz Gazi Çimen, “Çalışma sistemim yoktu biraz rahatıma düşkün bir sistemim vardı. Sevdiğim konuları öncelikle bitirdim. Konuları erken bitirmek hedefimdi. Konuları 6-7 ay önceden bitirdiğim için uzun bir süre deneme çözdüm deneme çözmek bana çok şey kattı. Birçok soru tipini gördüm ve birçok soru tipine hazırlıklıydım. Hızlandım ve bu sayede sınavda heyecanlanmadan soruları rahat bir şekilde çözebildim. Hedefim ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü”dedi.

Sınava girecek olan arkadaşlarına da tavsiyede bulunan Çimen, “Onlara düzenli çalışmalarını ama bu çalışmayı yaparken zorunlu değil de severek yapmalarını istiyorum. Dershaneye gitmedim dershanenin zorunlu olduğunu düşünmüyorum. İnsan kendi başına çalışarak ta her şeyi başarabileceğinin kanaatindeyim. Okulum bana birçok şey kattı. 4 sene boyunca iyi öğretmen ve iyi öğrenci tanıdım. Bu okuldan mezun olurken daha iyi şeyler de yapabilirdim ama Türkiye 210’uncusu olmakta yeterli bir başarıdır” diye konuştu.