ABD’nin skandal bir kararla büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması ve İsrail’in çok sayıda Filistinliyi şehit etmesine tepkiler devam ediyor. Elazığ’da da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Ahmet Kabaklı Erkek Yurdu’nda kalan öğrenciler yurt binasının ışıklarıyla ‘Kudüs’ yazarak ABD ve İsrail’e tepki gösterip Kudüs’e destek mesajı verdi.

Kudüs’te kan ve gözyaşı olduğunu belirten KYK Elazığ İl Müdürü Suphi Döner, “İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 binin üzerinde yaralı ve 62’nin üzerinde de şehidimiz var. Bizler bu akşam Türkiye’nin geleceği olarak gençlerimizle bir farkındalık göstermek istedik. Yurdumuzun camlarına lambalarımızı planlayarak Kudüs yazdık. Tabi peygamberimiz ‘sizlerden bir tanesi bir kötülüğü gördüğü zaman onu eliyle, gücü yetmezse diliyle, yine gücü yetmezse de kalbiyle buğuz etsin’ der. Bizler Müslüman bireyler olarak, bugün Kudüs için gönlümüzü, kalbimizi, nefretimizi ve kinimizi ortaya koyduk. Oradaki şehitlerimize Allah’tan rahmet ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Amacımız Kudüs’ün biran önce gerçek kimliğine kavuşmasıdır” dedi.