Zabıtadan bayram denetimi

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala denetimlerini sıkılaştırdı. Bu kapsamda özellikle tatlı, kadayıf ve şeker üretimi ve satışı yapan işletmelerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı, vergi levhası, gramaj, fırın, kılık, kıyafet, işyeri ve üretimde kullanılan araçların temizliği gibi konularda denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimler eksikliği bulunan işletmelere tutanak tanzim edilerek, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için süre verildi.

Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi amacıyla yıl içerisinde sürdürülen rutin denetimlerimizi, Kurban Bayramı öncesi pastane, tatlı salonları ile tatlı ve şeker üretimi yapan işletmelere yönelik daha yoğun sürdürmekteyiz. Hem vatandaşlarımız hem de esnafımız için önem teşkil eden denetimlerimizi bayram süresince titizlikle sürdüreceğiz” denildi.