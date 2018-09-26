Ziraat Türkiye Kupası: TY Elazığspor: 0 - Batman Petrolspor: 4

Eleme Turu'nda Elazığspor, sahasında karşılaştığı TFF 3. Lig ekibi Batman Petrolspor'a 4-0 mağlup olarak, kupaya veda etti.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Kadir Bekmezci'nin uzak mesafeli kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

40. dakikada Bjarnason, rakiplerinden sıyrılıp ceza yayı üzerinde vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

72. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası Celal kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

79. dakikada Halil'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top kimseye çarpmadan ağlarla buluştu. 0-2

84. dakikada Mustafa Emre, sol kanattan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleciden döndü. Dönen topu Ali tamamlamak istedi top üst direkten oyun alanına döndü.

85. dakikada Ali, ceza sahası içinde plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

87. dakikada Aydın'ın derinlemesine pasında Mustafa Bedirhan ceza sahasına girdi ve vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Emin Yıldırım, Hasan Hüseyin Tetik

Elazığspor: Ahmet Doğan, Idrissa Diarra, Onur Alsu (Mehmet dk. 72), Bjarnason, Kadir Bekmezci (Serkan dk. 64), Enes Batın Kaplan, Ali Fırat Okur, Eren Çinkılınç, Kadir Taşoğlu (Ahmet Aras dk. 64), Erhan Çınar, Bagayoko

Yedekler: Ali Karataş, Adem Alkaşi, Emre Öztürk, Orhan Şam

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Batman Petrolspor: Süleyman Kasap, Halil Aşut, Bedri Evren, Kadir Turhan, Hasan Ahmet Sarı (Mustafa Bedirhan dk. 82), Mertcan Erdem, Burak Sarı (Aydın dk. 60), Veysel Karadağ, Ali Kuleli, Mustafa Emre Can (Serhat dk. 88 ?), Celal Aras

Yedekler: Ökkeş Can Karakurt, İbrahim Yakup İnal, Yusuf Kanağı, Nurullah Dağaşan

Teknik Direktör: Mehmet Ak

Goller: Celal (dk. 72), Halil (dk. 79), Ali (dk. 85), Mustafa Bedirhan (dk. 87) (Batman Petrolspor)

Sarı kartlar: İdrissa (Elazığspor), Kadir (Batman Petrolspor)