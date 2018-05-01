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01 Mayıs 2018 15:07

1 Mayıs Erzincan’da kutlandı

Erzincan’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

1 Mayıs Erzincan’da kutlandı

01 Mayıs 2018 15:07


Erzincan’da sendika üyeleri 1 Mayıs için alanlara indi. 1 Mayıs platformu kutlama komitesi tarafından düzenlenen etkinliklere bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de katıldı.


Eski terminal önünde toplanan yaklaşık 400 kişi, Fevzipaşa Cadeesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Kortej, “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları atarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.


Polis, 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Fevzipaşa ve Ordu Caddesi’ni trafiğe kapatırken, kutlama alanı güvenlik barikatı ile çevrildi. Kalabalık, polisin yoğun güvenlik önlemi altında alana giriş yaptı.


Miting alanına gelenlerin üstleri tek tek arandı. 1 Mayıs kutlama etkinlikleri yapılan basın açıklamasının ve çekilen halaylarla sona erdi.




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