13 Şubat Caddesinde aydınlatma çalışmaları başladı

Kent içerisinde yeni aydınlatma ekipmanları ile şehre daha şık ve daha modern bir görüntü sağlayan Erzincan Belediyesi yaklaşık 4.5 milyonluk bütçeyi aydınlatma çalışmalarına ayırdı. Nerim Tombul Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesinde yaptığı çalışmalarla Erzincan'a 2 adet şık ve modern bir cadde kazandırarak , vatandaşın beğenisi ve övgüsünü alan Erzincan Belediyesi şimdide çalışmalarına 13 Şubat Caddesinde başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Söz verdiğimiz gibi “Yeni bir Erzincan” için çıktığımız yolda sözümüzü yerine getirmenin gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Nerim Tombul Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesini, yaptığımız çalışmalarla daha modern daha estetik bir görünüme kavuşturduktan sonra 13 Şubat Caddesini de Erzincan'a ve hemşehrilerimize yakışır bir hale getirmenin çabası içindeyiz. Asfaltı, kaldırımları ve eski tip, gösterişten uzak, caddeyi aydınlatmayan aydınlatma direkleri yaklaşık 25 yıl önceye aitti. Yeni aydınlatma sistemiyle ana cadde, kaldırımlar, orta refüj ışıl ışıl görünecek. Dayanıklılığı, geniş kullanım alanı ve tasarruflu yapısı nedeniyle LED aydınlatma uygulamalarını tercih ettik böylece cadde daha az maliyetle daha fazla aydınlatılarak modern bir görünüme kavuşmuş olacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.