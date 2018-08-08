13 Şubat Şehir Stadında yenilenme çalışmaları devam ediyor

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, yıkımı devam eden 13 Şubat Şehir Stadyumunda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Erzincan sadece yeni bir stada değil çok güzel bir spor kompleksine de kavuşmuş olacak" dedi.

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren İl Müdürü Burak Mumcu; “Statta çalışmalar başladı. Yer teslimini yaptık. İlgili firma şartnamenin gereğini yapmaya başladı. İlk olarak çimler söküldü ve taşınması başladı. Sökülen çimler kamu kurum ve kuruluşlarımız başta olmak üzere ilimizdeki spor tesislerimizin ve kendi tesislerimizin etrafının yeşillendirilmesi için kullanılıyor. Erzincan Valimiz Sayın Ali Arslantaş’ın talimatları doğrultusunda birçok kamu kurum ve kuruluşlarına da verildi. Stat koltuklarımızda söküldü. Sökülen koltukları da ilgili kurumlara ve ilçelerde ki spor tesislerimize gönderildi. Açık tribünümüz tamamen yıkılmış durumda. Eşilen kısımlarda betonları da atılacak. Bunun dışında hızlı bir şekilde spor salonumuzda klima santralleri ve parkeler de ilgili okul ve spor tesislerine nakilleri gerçekleştiriliyor." dedi.

Eylül ayı gibi ağaçların sökümü ve taşınmasının da tamamlanacağını belirten Mumcu, "Stadımızın eşyaları, çimi, ağacı ve bütün malzemelerinden diğer spor tesislerimiz faydalandırılmış olacak. Çalışmalar oldukça hızlı bir şekilde devam ediyor. 760 gün sürecek stadımızın inşaatı. 760 günün sonunda Erzincan’ımız çok harika bir spor sahası haricinde spor kompleksine de kavuşmuş olacak. Bu spor kompleksi hem 10 Bin 50 metrelik antrenman salonları ile Erzincan’ın diğer amatör branşlarda ki faaliyetlerine hem de Erzincan sporumuza hizmet etmiş olacak.

Erzincan sporumuza stat anlamında hizmet edecek olan yeni yapılan atletizm pistini hazırlıyoruz ve birçok kısmı tamamlandı. İnşallah geri kalan kısmını da en kısa sürede tamamlayacağız ve Erzincan sporumuzun maçlarını oynayacağı yeri halletmiş olacağız.” dedi.