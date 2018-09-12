14 yaşındaki katılımcı sempozyum da ilgi odağı oldu

12-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 31'inci Ulusal Matematik Sempozyumu'nun açılışına matematiğe olan ilgisi nedeniyle katılan 14 yaşındaki Ceren Şahin ilgi odağı oldu.

Her yıl Türk Matematik Derneği'nin desteğiyle düzenlenen geleneksel Ulusal Matematik Sempozyumu, bu yıl Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Matematik Bölümü tarafından, matematiğe gönül vermiş bilim insanlarını ve genç araştırmacıları bir araya getirerek, bildiriler ve benzeri etkinlikler aracılığıyla matematik alanındaki çeşitli gelişmeleri paylaşmayı amaçlıyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde Türk Matematik Derneği tarafından Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış programına; Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Mutlu, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türk Matematik Derneği Başkanı Prof. Dr. Atilla Aşkar, Ulusal Matematik Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Engin Özkan, akademisyenler ve genç araştırmacılar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan sempozyum da konuşan Türk Matematik Derneği Başkanı Prof. Dr. Atilla Aşkar, matematiğin; aydınlanmanın, endüstri devriminin ve bilgi çağının bir anahtarı olduğuna işaret etti. Konuşmasının devamında tarihin iz bırakan matematikçilerinin edindiği tecrübelerden örnekler veren Aşkar, Türk Matematik Derneği'nin yürütmüş olduğu faaliyetlere değindi.

Ardından konuşan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ise, matematiksiz bir dünyanın olamayacağına dikkat çekerek, her birimin mutlaka matematiğe ihtiyacı olduğunu bu anlamda düzenlenen 31'inci Ulusal Matematik Sempozyumu'nun başarılı geçmesini temenni etti.

Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk konuşmasında, matematiğin tabiatın dili olduğuna dikkat çekerek, doğanın ve bilimin dilini hangi millet konuşursa bütün insanlığın onların dilini bir gün öğrenmek durumunda kalacağını bu kapsamda bugün dünyanın en yaygın dilinin, son beş yüz yılda bilimi en iyi okuyan ve tabiatın dilini en iyi öğrenen toplumların dili olduğunu bildirdi.

Konuşmasının devamında 31'inci Ulusal Matematik Sempozyumu'na katılım gösteren akademisyenlere, Erzincan'a göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkürlerini ileten Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, “ Buradaki bildirilerin ülkemiz bilim hayatına katkılar sunmasını temenni ediyorum. Üniversitemiz için çok önemli bir kilometre taşı olan 31'inci Ulusal Matematik Sempozyumu'nun aynı başarıyla gelecek yıllarda Türkiye'nin her tarafında daha büyük bir ilgiyle gerçekleştirilmesini insanımızın matematiğe ve temel bilimlere olan sevgisinin artırılmasına vesile olmasını, bu sebeple de milletimizin geleceğinin daha aydınlık ve daha güzel olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Sempozyum'un 14 Yaşındaki En Genç Katılımcısına Plaket

Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk ve salondaki diğer katılımcılar programın sonunda matematiğe olan ilgisinden ötürü kendi araştırmaları sonucunda Türk Matematik Derneği'nin Erzincan'da düzenleyeceği 31'inci Ulusal Matematik Sempozyumu'ndan haberdar olarak bu sempozyuma katılan 14 yaşındaki Ceren Şahin'i bu ilgisinden ötürü tebrik ederek, alkışladılar. Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, Ceren Şahin'in matematiğe olan sevgisinin; onun içinde yaşadığı dünyayı daha iyi anlamasına, hayatta daha başarılı olmasının yanı sıra hem milletine hem de insanlığa daha faydalı olmasına vesile olacak güzel bir sevgi olduğunu belirterek, bu ilgisinden ötürü kendisine plaket takdim etti.

14 yaşındaki Ceren Şahin ise konuşmasında, matematiğe olan ilgisi nedeniyle takip ettiği Türk Matematik Derneği'nin Erzincan'da düzenleyeceği 31'inci Ulusal Matematik Sempozyumu'nun davetiyesi gördüğü daha sonra ise Ulusal Matematik Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Engin Özkan'a programa katılmak için e-mail attığını anlattı. Özkan'ın ise genç kızın bu isteğini yerine getirerek, genç kızı sempozyumda ağırladığı için kendisine teşekkürlerini iletti.