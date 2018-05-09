15. Çocuk Filmleri Festivali Erzincan’da

yaşına giren Çocuk Filmleri Festivali bu kez Erzincan’da çocuklarla buluştu.

Açılış töreninde ilk olarak TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Adnan Ekinci konuşma yaptı. Kendisinin de bu yaşlarda sinema ile tanıştığını dile getiren Ekinci, sinemanın tıpkı masallar gibi hikayeler gibi insanın iç dünyasını ve hayal gücünü genişleten bir sanat dalı olduğunun altını çizdi.

Türsak Vakfı Başkanı Fehmi Yaşar ise yaptığı açılış konuşmasında sinemayı çok sevdiğini ve Anadolu’ya gelip sinemayı tanıtmaya çalıştığını dile getirdi. Kendisinin de çocukluğunun Anadolu’da geçtiğini ve çocukları gördüğünde ne kadar çok heyecanlandığını dile getirdi. Yaşar konuşmasına şöyle devam etti;“Ben annemin elini tutarak annemle Türk filmleri izlemeye giderdim. Bendeki sinema sevdası annemle başladı ve ona çok teşekkür ediyorum. Beni sinema ile tanıştırdı. Sinemayı tanımasaydım hikaye yazmaya da başlamayacaktım. Ben tanıdıklarımın, gördüklerimin hikayesini sinemayla tanışmasaydım anlatamayacaktım. Sizlere bu filmleri getirmemizin en büyük nedeni; kendi hikayelerinizi yazmanıza olanak sağlamak. Hikaye yazmak kendini anlatmanın temelidir. Size güzel başlangıçlar diliyorum ve bu festival şahane filmler izleyeceğinizin garantisini veriyorum.”

Erzincan Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, herkesi farklı dünyalara çekecek filmleri çocuklarla birlikte izleyecek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Açılış töreninin sunuculuğunu Oyuncu Ceren Benderlioğlu üstlenirken, törene katılan çocuklar Erzincan Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü ve Resim Bölümü Öğrencilerinin karşılamasıyla muhteşem dakikalar yaşadılar.

Törene katılan yüzlerce çocuk, festivalin açılış töreninin ardından ATV ekranlarında yayınlanan Kanatsız Kuşlar” dizisinin Suna karakterini başarıyla canlandıran oyuncu (Masalcı Abla) Fulya Aksular’ın anlatımıyla festivalin açılış filmi Fransa’dan “Dışarıda” filmini keyifle izlerken, “Çocuk Jürisi Atölyesi”ni Gazeteci ve Yönetmen Eylem Kaftan gerçekleştirdi. “Çocuk Jürisi Atölyesi” tarafından yönetmenliğini Joost Lieuwma ile Daan Velsink’in üstlendiği “Panik” filmi birinci seçildi.

Festival, son olarak 10 ve 11 Mayıs’ta Van Devlet Tiyatrosu’nun 16. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği işbirliği ile Van’da da çocuklarla buluşacak. Festivalde uluslararası ödül almış film gösterimlerinin yanı sıra geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ünlü oyuncu ve gazeteciler “Yazarlık Atölyesi”, “Oyunculuk Atölyesi” ve “Çocuk Jüri Atölyesi” gerçekleştirilecek.