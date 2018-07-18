15 Temmuz Anma Programına katkı sağlayanlar ödüllendirildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla gerçekleştirilen anma programında görev alan “Millet Korosu” seslendirdiği türküler ve marşlarla meydanda bulunan vatandaşların beğenisini almıştı.

Erzincan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okulu bahçesinde gerçekleştirilen program kahvaltıyla başladı. Yapılan kahvaltı sonrasında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programında görev alan 47 kişiye Erzincan Valiliği talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürü tarafından plaket takdim edildi.

Düzenlenen program hakkında konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Böyle anlamlı bir görevde yer alan arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" diyerek; “15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Demokrasi Milli Birlik günü münasebetiyle Erzincan Valiliğimizin hafta içerisinde yapmış olduğu etkinlikler çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze verilmiş olan görevleri yapan arkadaşlarla bir araya geldik.Programlar içerisinde günün anlamına binaen güzel çalışmalar vardı. Biz Milli Eğitim olarak bunun neresindeyiz diye düşündüğümüz zaman hem salon programları hem de sahada ki programlarla birlikte Türkiye bir ilk olan millet korosunu oluşturduk. İlimizde mevcut bazı müzik öğretmenleri ve farklı kuruluşlardan isimler alarak bu isimlerle bir haftalık çalışma yaparak adına uygun kahramanlık türkülerini meydanda seslendirdiler. Farklı kurumlarda ki arkadaşların bir amaç için bir araya gelmesi güzeldi. Tarih boyunca dış ve iç düşmanların yapamadıklarını yapacaklarını sanıp yine aldandılar. Milletimiz yine birlik içinde gereken cevabı verdi düşmanlara. Milli Eğitim olarak farklı kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek böyle güzellikler oluşturacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonrasında Millet korosunda görev alan personele plaket verilmesi sonrası hep birlikte toplu fotoğraf çekildi.