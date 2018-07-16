15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlid-i şerif okundu ve salavatlar getirildi. İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, günün anlam ve önemine dair kısa bir konuşmanın ardından şehitlerin ruhları için Erzincan’da okunan hatm-i şerif’lerin ve okunan mevlid-i şerif’in duasını yaptı. Okunan Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve Salavat-ı Şerif’leri şehitlerin ruhlarına ithaf etti. Program esnasında il protokolü de camide hazır bulundu. Geniş bir cemaatin katılımıyla program gerçekleşti.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Erzincan Valiliği nezdinde Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü cemaate ikramlarda bulundu.