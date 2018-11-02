2 çocuk annesi organlarıyla 4 kişiye umut oldu

Erzincan'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 2 çocuk annesinin organları 4 kişiye umut oldu.

Erzincan'da geçirdiği felç yüzünden 27 Ekim'de Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Nurten Kaya'nın (54), önceki gün beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. 2 çocuk annesi Nurten Kaya'nın bağışlanan organlarından karaciğer ve 2 böbreği Erzurum'a, akciğeri ise İstanbul'daki organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere sevki yapıldı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ufuk Kuyrukluyıldız, Türkiye'de milyonlarca organ nakli bekleyen hasta olduğunu belirterek, her bireyin birer organ yetmezliği hasta adayı olduğunu ve her bireyin bir gün organ nakline ihtiyacı olabileceğine dikkat çekti.

Organ bağışının önemsenmesi gerektiğini bildiren Başhekim Kuyrukluyıldız, hastanın yakınlarına teşekkürlerini ileterek, organ bağışıyla erdemli bir davranışta bulunduklarını kaydetti.