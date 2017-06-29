2 yıl önce Kemaliye’de düşerek ölen sporcu anıldı

Erzincan Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Festivalinin 2. gününde 2015 yılında basejump atlayışı sırasında paraşütü açılmadığı için kaza sonucu yaşamını yitiren Amerikalı sporcu Lan Flanders, atlayışların yapıldığı yaklaşık 450 metrelik mesafede arkadaşları tarafından anıldı.

28 Haziran-2 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen Erzincan Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Festivalinin 2. gününde 10 ülkeden gelen yabancı sporcular yaklaşık 450 metrelik yükseklikten basejump atlayışları yaptılar. 2015 yılında ise basejump atlayışı sırasında paraşütü açılmadığı için 450 metrelik yükseklikten düşerek, yaşamını yitiren Amerikalı sporcu Lan Flanders arkadaşları atlayışların yapıldığı "Sırat on Fırat" kablo hattının kurulduğu yerde arkadaşları Lan Flanders anısına atlayış yaparak, kendisini andılar.

Anma merasimine ilişkin açıklama yapan KEMAV Başkan Yardımcısı ve fesvival koordinatörü Yard. Doç. Dr. Ferudun Çelikmen, "2 sene önce Lan Flanders Amerika Birleşik Devletlerinden geldiği Kemaliye’ye hayran oldu. Kemaliye ile ilgili çok güzel duygularını anlatmıştı bizlere. Çok güzel başarılı bir wingsuit uçuşu yaptı. O başarılı wing suit uçuşun ardından kanyondaki atlayışlarda talihsiz bir kaza oldu. Bu tür sporlarda bu kazalar oluyor. Kemaliye onu bağrına bastı. Biz sporcumuzu asla unutmadık. Unutmayacağız. Bu tür kazaların olmamasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Ardından konuşan Lan Flanders arkadaşı Brendan Weinstein ise, "Lan Flanders İyi bir arkadaşımdı. Lan Flanders tanıdığım için buradaki insanlarla iletişim kurduktan sonra bu iyi izlenimi anlayabiliyorum. Fakat Kemaliye de bunu anlamış ve Lan Flanders için bu kadar çok şey yapmış ve yapıyor olması beni çok duygulandırdı. Bunun için çok memnun oldum. İlk defa buraya gelmeme rağmen burası beni büyüleyerek, etkiledi" dedi.

Antalya’dan geldiğini belirten Burcu Tugayoğlu isimli sporcu ise, "Her şeyden önce çok güzel bir doğası var. İnsanları da çok sıcak. Yer çok özel ve çok güzel bir yer. Buradan atlamak bizim için çok büyük bir keyif. Yabancı arkadaşlarla çok güzel bir dostluk ortamı var zaten. Yaptığım iş açısından hem çok keyifli bir yer hem de insanlar, yemekler her şey çok keyifli. Hem de tatil gibi oluyor bize. O sene ben yoktum. Tabii ki de çok üzücü bir durum. Dört dörtlük yapmamız gereken bir iş. Çok fazla hata affetmiyor. Bütün güzel duygularımızla onu andık" diye konuştu.