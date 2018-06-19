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19 Haziran 2018 12:24

200 kilometre hızla kayalıkların üzerinden süzülen pilotlar nefes kesti

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde devam eden Wingsuit atlayışları yerli ve yabancı turistleri büyülüyor.

200 kilometre hızla kayalıkların üzerinden süzülen pilotlar nefes kesti

19 Haziran 2018 12:24


39’uncu Uluslararası Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği’nin bir ayağı olan Kemaliye ‘Sırat on Fırat’ Wingsuit etkinliklerini takip eden yerli ve yabancı turistler, wingsuit pilotlarının nefes kesen atlayış ve süzülüşlerini heyecanla izledi.


Wingsuit pilotları 900 metrelik yükseklikten kendilerini aşağıya atarak, Kemaliye’nin eşsiz doğası üzerinde 200 kilometrelik hızla süzüldüler. Birçok pilot paraşütle indikleri Fırat Havzası’nın derin sularına kendilerini bırakarak, adrenalinin doruklarına ulaştı.




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