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24Erzincanspor Fatsa Belediyespor ile berabere kaldı

TFF 3.

Lig 3. Grupta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor sahasında karşılaştığı Fatsa Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.


Lig 3. Grupta mücadele eden Anagold 24Erzincanspor kendi sahasında ağırladığı Fatsa Belediyespor ile berabere kalarak puanını 16'ya yükseltti ve 8. sırada, Fatsa Belediyespor ise aldığı bir puan ile puanını 14'e yükselterek 12. Sırada kendine yer buldu.


İstanbul bölgesinden Burak Kaplan'ın yönettiği maçta her iki taraf birbirine üstünlük sağlamak için mücadele etti. Maçın tamamında karşılıklı ataklarla gol arayan Erzincanspor ve Fatsa Belediyespor aradıkları golü bulamadılar ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

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