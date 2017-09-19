30 Hibeli Düve Alım Desteği Başvuruları Başladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Bakanlıkça yetiştirici bölgesi olarak belirlenen illerde ve Bakanlıkça belirlenen mera, iklim yapısı, yetiştirici kültürü uygun diğer illerde TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi olan yetiştiricilere, en az 20 baş, en çok 200 baş düve alım bedelinin %30’unun hibe olarak verilecek.Bu yıl için başvurular 11 Eylül-10 Ekim 2017 tarihleri arasında 30 gün süreyle alınacaktır. Yetiştiricilerimiz düve alım desteği kapsamında, kombine ve etçi ırklar Simental, Kırmızı/Siyah Angus, Hereford, Limuzin, Şarole ve Belçika Mavisi ırklarından alabileceklerdir. Bakanlığımız tarafından gebe düveler için desteklemeye esas birim fiyat 8.500 TL, 8-13 aylık boş güveler için ise 5.000 TL olarak belirlenmiştir. Yetiştiricilerimiz başvurularını bağlı oldukları İl ve İlçe Müdürlüklerimize yapabileceklerdir. Tarım ve Hayvancılık alanında bölgemiz ve ülkemiz için yüksek katma değer oluşturan ilimiz için çok faydalı olacağına inandığımız bu projeye ilimiz yetiştiricilerinin rağbet göstereceğine inanıyor ve ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Düve alım desteği müracaatları 11 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine şahsen yapılacak.

Başvuruda bulunacak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar şöyle açıklandı;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 26.08.2017 tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş olmak.

TÜRKVET sistemine kayıtlı sığır işletmesine sahip olduğuna dair güncel belgeyi veya tüzel kişilerin (birlik, şirket vs.) başvurularında işletmenin kurucu/ortaklardan birinin belirtilen şartlara haiz işletme sahibi olduğuna dair belgeyi başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.

İşletme kapasitesi ile talep edilen hayvan sayısı uyumlu olacaktır.

Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet memurları, kamu işçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.

Yetiştirici/üreticiler yatırım kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.

Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.

Aynı işletme için kapasitesi ne olursa olsun 2. bir yetiştirici/üretici tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Daha önce Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından damızlık hayvan alımı hibesi için yararlanılmış olan hibeler kapsamında aynı işletme için tekrar başvuru yapılamaz.

Düve alımları; Düve Yetiştirici Merkezleri, Hastalıktan ari işletmeler, TİGEM, Tarım Kredi Kooperatifleri ile ortakları/üyeleri, damızlık yetiştirici/üretici örgütleri ve merkez birliklerinden temin edilerek gerçekleştirilir.

Yetiştirici, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas düveleri ödemenin yapılmasından sonra mücbir sebepler hariç 3 (üç) yıl süre ile satamaz ve devredemez. Bu amaçla, il/ilçe müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen canlı hayvan alımı giderleri, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen yetiştiriciler, İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat edebilirler."