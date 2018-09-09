40 koyun çocuklarının geleceği açısından umut oldu

Öztürk, “Koyunlar çocuklarımın geleceği açısından umut oldu” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2016 yılından bu yana ülke genelinde uygulanan ve 18-40 yaş arası genç çiftçilerin tarımsal üretime yönelik projelerinin finanse edildiği uygulama kapsamında, birçok insan kendi işinin patronu oldu.

Artan nüfusun gıda ihtiyacının sağlanması, gençlerin tarımda istihdam edilmesi, tarımsal üretimin artırılması, kırsalda tarıma dayalı üretimin geliştirilmesi gibi amaçlarla çeşitli projeleri hayata geçiren Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uyguladığı genç çiftçi projelerinin desteklenmesi programı ülke genelinde ilgi görürken, projeden yararlanan genç çiftçiler işlerini büyüterek üretime devam ediyorlar.

Erzincan’da 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının genç çiftçi projelerinin desteklenmesi kapsamında koyunculuk projesi ile başvuran Zeynep Öztürk, Bakanlık tarafından verilen 40 adet koyunu üçe katladı. 2016 yılında işsiz olan ve geçim sıkıntısı yaşayan Zeynep Öztürk, Tarım Bakanlığı’nın sağladığı destekle artık hayata umutlu bakıyor. Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür eden 4 çocuk annesi Zeynep Öztürk, yaptıkları proje ile Erzincan’ın Büyük Çakırman köyünde hayata tutunduklarını ve Bakanlığın verdiği 40 koyunun hem kendileri açısından hem de çocuklarının geleceği açısından umut olduğunu söyledi.

Sabah erken saatlerde güne başlayan Zeynep Öztürk ve ailesi, işlerine sevgi ile sarılırken 2 yıl gibi kısa bir sürede hayvan varlıklarının üçe katlandığını, sürünün giderek büyüdüğünü, ailelerinin geleceği açısından hayata umutla baktıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden Zeynep Öztürk, “Artık kendi işimize sahip olduk. İşimizi sevgiyle yapıyoruz. Sahip olduğumuz koyun sürüsü ile hem kendi geleceğimizi hem de çocuklarımın eğitim hayatlarını devam ettiriyoruz. Önümüzdeki 3-4 yıllık süreçte büyük bir sürü sahibi olmayı hedefliyorum” diye konuştu.