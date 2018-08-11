“4,5 Yılda Erzincan” Anlatıldı

Gerçekleşen toplantıya Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ev sahipliği yaparken Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Belde Belediye Başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra ilk olarak söz alan Erzincan AK Parti Milletvekili Burhan Çakır konuşmalarında; “ Erzincan’da sivil toplum kuruluşları ilimiz için çok önemli bir yere dâhil. Bizler her zaman sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte çalışmaya özen gösterdik. AK Parti hükümetleri döneminde her zaman STK’lar ile birlikte istişare ederek çalışmalar yapmışlardır. Bundan sonrada bu çalışmalarımız devam edecektir.Erzincan için önemli olan yatırımları acil eylem planımız için daha sonra sizlerle birlikte yapacağımız toplantılarda konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Erzincan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı salonunda gerçekleşen programda Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “4,5 Yılda Erzincan” da gerçekleşen çalışmaları anlatarak eski ve yeni Erzincan arasında ki farkları gösterdi. Erzincan Belediyecilik ve Şehircilik açısından hangi noktada olduğunu, tamamlanmış projeler, bitmek üzere olan projeler ve onaylanmış ihale aşamasında olan projeler hakkında bilgiler verdi.

Başsoy, “Bizler hedeflediğimiz projelerin yüzde 80’ini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Belediye bütçesi ile yapılamayacak olan projelere imza attık. Tramvay Projesi’nin startını verdik. Ulaştırma Bakanlığımız tarafından hızlı bir şekilde devam edecek. Vaatlerimizden birisi de İçme suyu projesi olan Aksu Projesiydi bu proje de yatırım listesine alındı ihalesi yapıldı. Türkiye’nin en modern Arıtma tesisini Erzincan’a kazandırdık. 300bin nüfuslu bir şehrin 200 yıllık su ihtiyacını karşılayacak bir proje. Kısa süre içerisinde Cumartesi pazarımızın temelini de atıyoruz haftanın 7 günü hizmet verecek. Erzincan Belediyecilik ve Şehircilik açısından çok iyi bir noktaya geldi,2018 yıl sonu itibariyle bu daha iyi gözükecek. Esentepe son hızla devam ediyor. Binali Yıldırım parkımız son sürat devam ediyor. Hayvan pazarı inşaatı ve günlük 250 büyükbaş, 500 küçükbaş hayvanın kesiminin yapılabileceği Doğu Anadolu’nun en büyük et entegre tesislerinden birini içinde misafir hanesi, lokantası, şovrumları güneş enerjisi ile çalışan büyük bir et entegre tesisini bu yıl sonuna yetiştireceğiz. Çöp dağları ıslah ediliyor, burada çöpten enerji elde edilecek üzerinde piknik yapabileceğiniz bir tertemiz yeşil alan oluşturacağız. Aksu Deresi üzerine kuracağımız elektrik santralleriyle, çöpten üreteceğimiz enerji ile yüksek gelirli bir belediye olup artık sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalara yönelecek bir belediye olacağız. Bu projeler bitince su fiyatları sıfıra yaklaşacak belki ücretsiz olacak. STK’larla istişare toplantılarımız devam edecek. Katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum.” Dedi.

Program, Başsoy’un konuşmasından sonra Erzincan Belediye Sarayı’nın önünde verilen yemekle sona erdi.