75 kişilik ekip Alzheimer hastasını bulmak için seferber oldu

Erzincan’ın Refahiye ilçesi Salur Köyü yazı mezrasında ikamet eden 91 yaşındaki Alzheimer hastası Dursun Özkaya isimli şahsın 7 Temmuz’da kayıp olduğu ihbarı yapılması üzerine Refahiye ilçe Jandarma Komutanlığınca 4 JİG timi, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı iz takip köpek timi, AFAD ekipleri, Refahiye Komando Tabur Komutanlığından 1 Jandarma Komando timi, Refahiye Yıldırım arama kurtarma ekibi, Erzincan İl Jandarma Komutanlığına ait 2 adet drone ekibi ve 30 kişilik güvenlik korucusu olmak üzere toplam 75 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturularak, 08 Temmuz 2018 günü arama/tarama faaliyetine başlanıldı. Yapılan arama/tarama faaliyetleri sonucunda kayıp şahıs 09 Temmuz 2018 günü Salur köyü Yazı mezrasının 2500 metre kuzeyindeki Arkaşan tepe bölgesindeki ağaçlık alan içerisinde sağ olarak bulundu.

Ekipler tarafından yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından 112 acil servis ekiplerine teslim edilen Dursun Özkaya daha sonra Refahiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından taburcu edilen Dursun Özkaya, daha önce de 17 Eylül 2017 tarihinde Salur köyü Yazı mezrasında kaybolmuş, ertesi gün yine jandarma ekipleri tarafından köyün yaklaşık 700 metre uzaklığındaki ormanlık alan içerisinde bulunmuştu.