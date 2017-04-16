Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 10:23

76 yaşındaki yatalak hasta sandık başında

Sağlık Bakanlığına bağlı Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, sandık başına gidemeyecek durumda olan vatandaşların yardımına koştu.

76 yaşındaki yatalak hasta sandık başında

16 Nisan 2017 10:23

Yatalak olan 76 yaşındaki Fatma Canpolat, evinden ambulans ile alınarak sandık başına götürüldü.


Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından oluşturulan 21 ekip, referandum için sandık başına gitmek isteyen ancak evden çıkacak durumu olmayan vatandaşları evlerinden alarak sandık başına kadar götürüp, ardından tekrar evlerine bırakıyor. Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, Mimarsinan Mahallesi’nde ikamet eden ve yatalak olan 76 yaşındaki Fatma Canpolat’ı evinden sedye ile alarak sandık başına götürdü. Sağlık ekiplerinin yardımıyla oyunu kullanan yaşlı kadın, yapılan hizmetten memnun kaldığını belirterek, bu hizmetin sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.


Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Mesut Turan, oy kullanamayacak durumda olan vatandaşların 444 38 33 nolu Evde Sağlık Hizmetleri çağrı hattından yardım talep edilebileceklerini belirtti. Turan, “Bugün 16 Nisan halk oylaması günü. Bizde yatalak hastalarımızı Evde Sağlık Hizmeti verdiğimiz hastaların oy kullanmaları için yaklaşık 1 haftadır iç çalışma içerisinde bunları organize ettik. Evde oy kullanamayacak yatalak durumundaki hastalarımız 444 38 33 nolu Evde Sağlık Merkezi çağrı hattını arayarak bizlerden yardım talep edebiliyorlar. Evde Sağlık Hizmeti ekiplerimiz, hastalarımızı evlerinden alıp sandık başına götürüp, oylarını kullandırdıktan sonra tekrar evlerine bırakıyorlar. Bu çalışma kapsamında 21 ekiple sabah 06.30’da görevimize başladık. Bu 21 ekibe ilaveten 8 tane de 112 Acil Sağlık ambulansımız var. Yedek olarak bu hizmeti verecekler” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
18
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    19°C
ERZİNCAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:49
  • Güneş :05:36
  • Öğle :12:33
  • İkindi :16:16
  • Akşam :19:08
  • Yatsı :20:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!