76 yaşındaki yatalak hasta sandık başında

Yatalak olan 76 yaşındaki Fatma Canpolat, evinden ambulans ile alınarak sandık başına götürüldü.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından oluşturulan 21 ekip, referandum için sandık başına gitmek isteyen ancak evden çıkacak durumu olmayan vatandaşları evlerinden alarak sandık başına kadar götürüp, ardından tekrar evlerine bırakıyor. Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, Mimarsinan Mahallesi’nde ikamet eden ve yatalak olan 76 yaşındaki Fatma Canpolat’ı evinden sedye ile alarak sandık başına götürdü. Sağlık ekiplerinin yardımıyla oyunu kullanan yaşlı kadın, yapılan hizmetten memnun kaldığını belirterek, bu hizmetin sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Mesut Turan, oy kullanamayacak durumda olan vatandaşların 444 38 33 nolu Evde Sağlık Hizmetleri çağrı hattından yardım talep edilebileceklerini belirtti. Turan, “Bugün 16 Nisan halk oylaması günü. Bizde yatalak hastalarımızı Evde Sağlık Hizmeti verdiğimiz hastaların oy kullanmaları için yaklaşık 1 haftadır iç çalışma içerisinde bunları organize ettik. Evde oy kullanamayacak yatalak durumundaki hastalarımız 444 38 33 nolu Evde Sağlık Merkezi çağrı hattını arayarak bizlerden yardım talep edebiliyorlar. Evde Sağlık Hizmeti ekiplerimiz, hastalarımızı evlerinden alıp sandık başına götürüp, oylarını kullandırdıktan sonra tekrar evlerine bırakıyorlar. Bu çalışma kapsamında 21 ekiple sabah 06.30’da görevimize başladık. Bu 21 ekibe ilaveten 8 tane de 112 Acil Sağlık ambulansımız var. Yedek olarak bu hizmeti verecekler” diye konuştu.