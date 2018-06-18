900 metreden Wingsuit atlayışları nefes kesti

Erzincan’ın turizmde öncü ilçelerinden biri olan Kemaliye ilçesinde başlayan ‘Sırat on Fırat’ Wingsuit / Base jump atlayışları nefes kesiyor.

Ulusal ve uluslararası düzeyde büyük ilgi gören, sportif ve kültürel etkinliklerin yer aldığı Uluslararası Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği her yıl olduğu gibi bu yıl da doğa ve kültür tutkunlarına renkli görüntüler izletti.

Erzincan Valiliği’nin katkıları ve himayelerinde olmak üzere, Kemaliye Kaymakamlığı’nın destekleriyle Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) ve Kemaliye Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen şenliğin ana temaları her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘özgün bir kültür, doğa sevgisi, spor ve kardeşlik” oldu.

Avustralya’dan ABD’ye, Güney Afrika’dan Brezilya’ya Dünya’nın 6 kıtasından, 12 ülkeden 10 wingsuit ve base jump pilotunun 900 metreden nefes kesen atlayış, süzülüşlerini izlemek için uykularından fedakarlık eden yerli ve yabancı doğa ve kültür tutkunlarını sabahın seherinde Seyit Ali Parkında ve Mani Yolunda yerlerini alarak nefes kesen atlayışları takip ettiler.

Ankara ilinden şenlikleri izlemek üzere üzere Kemaliye’ye gelen Gülsen Hızar isimli bir doğa tutkunu, sporcuları cesaretlerinden ötürü tebrik ederek, Cennette açılan kapı platformundan wingsuit atlayışı yapan sporcular kadar heyecanlandığını dile getirdi.

İsviçvere’den Kemaliye de ki atlayışları görmek üzere Erzincan’a gelen Aytuh İzat ise bugün gördüğü atlayışlardan gurur duyduğu dile getirerek, İsviçrelilerin bu görüntüleri gördüklerinde kıskanacaklarını belirtti.

KEMAV Başkanı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel ise etkinliklere 6 kıta 12 ülkeden 19 uluslararası şöhrete sahip sporcunun Kemaliye turizminin gelişmesi çok ciddi katkılar sağladığına dikkat çekti.

Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar ise Kemaliye de hava, kara ve suda birçok spor etkinliğini yapmanın mümkün olduğunu belirterek, bugün yapılan wingsuit atlayışlarının Türkiye de ki en önemli ve en uzun parkurdan yapılan atlayışlar olduğunu kaydetti. Konuşmasının devamın da parkura çıkabilmek için 560 basamaklı demirden bir merdiven inşa ettiklerini dile getiren Başkan Haznedar, tüm doğa tutkunlarını Kemaliye şenliklerine davet etti.

Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan ise Kemaliye ilçesinin sadece Erzincan’ın ve ilçenin değil, Türkiye’nin de turizme açılan kapısı olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı Yöneticisi ve etkinlik koordinatörü Feridun Çelikmen ise yaptığı açıklamada; “Kemaliye doğa sporlarında özellikle Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı, belediyemiz ve kaymakamlığımızla 15 yıldan beri doğa sporları alanında bir farkındalık yaratmaya çalışıyor. Turizm olgusunun 15 önce ile bugün arasında müthiş bir ivme kandığını görüyoruz ilçemizde. İlçemizde her yıl 10 bine varan il ve ilçelerden de turist gelmekte. Bunu artırmak Kemaliye’yi Erzincan’ın vitrinin de tutmak için ilk kez ülkemizde vieferrata parkurunu açtık. Aşağı yukarı 700-800 metre irtifaya yükselen bir yol yaptık. Bu yolun avantajı sporcular özellikle dünyanın 6 kıtasından Brezilya’dan Güney Afrika’ya, Avusturalya’dan, Yeni Zellanda’dan sporcular var. Sporcuların atlayış yapılacak yere yarım saatte ulaşma imkanı sağlanmış oldu. Çok güvenli bir tırmanış şeklidir vieferrata. Bugün vingsuit yarasa adam, sincap adam uçuşları konusunda dünya çapında sporcular var. Yeni Zellanda’dan gelen Jullien var. İtalyan Marko var. Bunlar önümüzde ki günlerde hedef koyacağız. Hedefin içinde geçecek. Sırat on Fırat logosundan geçerek atlayışlarını yapacaklar. Arada Basejump atlayışları olacak. Base Jump artık ikinci plana kaldı. Base Jump da da Kemaliye Türkiye’nin ilklerindedir. İnşallah kazasız belasız bu işi bitireceğiz. Amaç doğa sporlarında turizm alanında bir farkındalık oluşturmak.” diye konuştu.