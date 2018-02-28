Abdülhamid Han KYK’da gençliğe anlatılıyor

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı 81 il müdürlüğünde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde olduğu gibi Erzincan’daki tüm yurtlarda Sultan Abdülhamid Han ‘ı anma konferans ve söyleşileri gerçekleştiriliyor.

KYK Mengücekgazi Yurt Müdürlüğü’nde Erzincan Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Gül tarafından “100 Yılın Padişahı: Abdülhamid Han” konulu bir konferans düzenlendi. Ölümünün yüzüncü yılında (1918-2018) onu anlamak, tanımak ve tanıtmak; ecdada vefa göstermek adına gerçekleştirilen konferansa öğrencilerin yoğun ilgisi oldu.

Konferansta Abdülhamid Han’ın dönemin siyasi şartları içerisinde gerek ülke içinde gerek uluslararası düzeyde uyguladığı politikalar ve Osmanlı’nın o dönemdeki durumuna ilişkin ayrıntılara yer verilen konferansta, öğrencilerle soru cevap şeklinde bir söyleşi de yapıldı.

Prof. Dr. Gül, Abdülhamid Han’ın ülkenin en zor dönemlerinden birinde sultan olduğunu, o dönemde özellikle İngiliz siyasetinin, Rus Politikasının kaygan zemini üzerinde ülkeyi hem modernleştirmek ve geliştirmek, hem de uluslararası siyasette en az sorunla mücadele etmek zorunda kaldığını ifade ederek, “Bugünkü modern eğitim kurumlarının, güzel sanatların ve akademik yapıların oluşması kadar silah ve savunma sanayi ile ulaşım noktasında da onun büyük katkıları olduğunu unutmamak gerekir” dedi.

Konferansın ardından Prof. Dr. Abdülkadir Gül’e, KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek tarafından günün anlam ve önemine ilişkin bir plaket takdim edildi.