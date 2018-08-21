Acemi kasaplar hastaneye koştu

Erzincan da vatandaşlar bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye başladı. Kurban bayramının ilk gününde kurbanları kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini çeşitli yerlerinden yaraladı. Hastaneye akın eden acemi kasapların çoğunun ya ayağından, ya parmaklarından ya da kolundan yaralı olduğu görüldü. Saat 11.00’a kadar kent merkezindeki kamu ve özel hastanelerine 20’ye yakın yaralının geldiği öğrenildi.

Kurbanlık hayvanını keserken kendini yaralayan bir vatandaş ise hastaneden taburcu olurken, işin ehli olmayanların kurban kesmemesi yönünde mesaj verdi.

Erzincan Belediyesi tarafından belediye mezbahanesi çevresinde belirlenen kurban kesim alanları sabah erken saatlerinden itibaren kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Bazıları usta kasaplardan yardım alırken, bazı vatandaşlar kurbanlarını kendileri kesmeye çalıştı.