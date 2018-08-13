Acil vakalara tam donanımlı sağlık hizmeti veriliyor

Acil Servis ve Göz Polikliniğinde acil vakalara vatandaşlara tam donanımlı olarak sağlık hizmeti verilmeye devam ediliyor.

Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız verilen sağlık hizmetleri konusunda açıklamada bulunarak; “Dörtyol da ki eski devlet hastanesinin yerine yapılacak olan yeni hastaneden dolayı boşaltılması sonucu binalarımızı ana bina, ışık pınar yerleşkesi ve göz acil servise taşımıştık. Göz acil servisimizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Özellikle burada verdiğimiz sağlık hizmetleri adına ve daha iyi kullanması adına bilgileri de buradan paylaşalım.

Burada Dörtyol yerleşkesinde kine benzer bir acil servis hizmetimiz var. 24 saat burada hizmet veriliyor. Yeşil, sarı ve kırmızı alanlarımız bulunarak burada hastalarımıza hizmet veriyoruz. Yeşil alanda 4 hastaya aynı anda hizmet verebilecek fiziksel alana sahibiz. Sarı alanda ve acil müdahalelerde kırmızı alanda hastalımıza yardım edeceğimiz alanlarımız bulunmakta. Dolayısıyla bizim acil servisimiz Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hasta hanesinde olduğu gibi burada da var. Bununla birlikte azil servisimizde hizmet eden bir laboratuarımız olup bu laboratuarımız da her türlü acil tektik yapılabiliyor. Bunun yanında röntgen ünitemizde bulunmaktadır. Burada ki farklı birimlerimiz acil servise hizmet ediyor.

Günlük 300 civarında hastamız geliyor. Fiziksel alanların en az Mengücak Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ki acil servisimiz kadar yeterli olması ve yine hemşirelerimizin ve doktorlarımızın kalitesinden ötürü vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla buraya gelip hizmetlerden yararlanabileceğini söyleyebilirim “ diye konuştu.