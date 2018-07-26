Afetten zarar gören çiftçilerin tarımsal borçları erteleniyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin "Bakanlar Kurulu Kararı ile afetler neticesinde zararı olan çiftçilerimize önemli bir imkan sunulmuştur. "dedi

Afetten zarar gören çiftçilere yönelik Bakanlar Kurulu Kararı gereği; Doğal afetlere maruz kalan ve bu afetler sebebi ile ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve Tarım ve Orman Bakanlığının kayıt sistemlerine kayıtlı, üretim faaliyetlerine devam eden gerçek veya tüzel kişi üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesi yapılacak.

Bakanlar Kurulu Kararı gereği borçlarını erteletecek Erzincan Merkez, Merkeze Bağlı Belde ve Köylerde faaliyet gösteren çiftçiler için İl Hasar Tespit Komisyonunca alınan karar ile son müracaat tarihi 07.09.2016 olarak belirlendiğini söyleyen Şahin" İllerde il Hasar Tespit İlçelerde ise İlçe Hasar Tespit Komisyonlarınca belirlenen tarihler farklı olabilir, çiftçilerimizin belirlenen tarih mesai bitimine kadar borçlu oldukları kuruma ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmekte, erteletmeye müracaat edecek çiftçilerimizin İl ve İlçe Müdürlüklerinden başvuru sürelerini öğrenmelerinin mağduriyet yaşamamaları için önemlidir. Hasar Tespit Komisyonunun almış olduğu karar ile doğal afetlere maruz kalarak en az %30 zararı olduğu tespit edilen, borçlarını 1 yıl süre ile erteletmek isteyen çiftçilerimizin kredi borçlarına erteleme dönemi boyunca kredi borcunun vadesinden itibaren yüzde 3 faiz uygulanılacak "dedi.

Çalışan, üreten çiftçiye her türlü imkanın ve kolaylığın sağlanmasının önemli oluğunu söyleyen Şahin "Afetler neticesinde zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diliyorum umarım Devletimizin sağladığı bu imkanlar sayesinde önümüzdeki üretim sezonunu daha bereketli geçirirler." dedi.