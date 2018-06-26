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26 Haziran 2018 20:24

Afrin’den dönen özel harekâtçılar sevinç gözyaşlarıyla karşılandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost, kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen ve güvenli ortamın sağlanmasıyla evlerine dönen Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 10 özel harekât polisi Erzincan Valisi Ali Arslantaş tarafından karşılandı.

Afrin’den dönen özel harekâtçılar sevinç gözyaşlarıyla karşılandı

26 Haziran 2018 20:24


TSK’nın hudutlarda ve bölgede güvenliğin sağlanması, dost ve kardeş bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması için 20 Ocak 2018’de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ üyesi teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı ile Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesi, terör unsurlarından temizlendi.


Kentte güvenliğin sağlanmasıyla yaklaşık üç buçuk ay sonra evlerine dönmeye başlayan Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli özel harekât polisleri Erzincan’da, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve meslektaşları tarafından araçlı konvoy eşliğinde dua ve sevinç gözyaşları ile karşılandı.


Meslektaşlarına ve amirlerine sarılarak, hasret gideren özel harekât polisleri için dualar eşliğinde kurban kesilerek, operasyonda şehit olanlar rahmet ve minnetle anıldı.


Özel harekât polislerini karşılayan Erzincan Valisi Ali Arslantaş yaptığı açıklamada, görev yapan ekibin sağladığı başarıdan dolayı gurur duyduğunu belirterek, “Özel harekât polislerimizi başlarında komiserleriyle Afrin’e yolcu etmiştik. Bir süre önce 18’i döndü. Son 10 polisimiz de bugün döndü. Giderken ilimizde ki bütün özel harekât polislerimiz Afrin’e gitmek istedi. Arkadaşlarımızın arasından kura çekerek, şanslı polislerimizi Afrin’e gönderdik. Vatan görevi sınırların içinde ve dışında her yerde her şartta devam ediyor. Ben kendilerine hoşgeldiniz diyorum. Her birini ayrı ayrı tebrik ederek, gözlerinden öpüyorum” dedi.




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