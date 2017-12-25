Ahıska Türkü çocuklar Mobil Gençlik Merkezi ile doyasıya eğlendi

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi koordinatörlüğünde köylere giden Mobil Gençlik Merkezi aracı öğrencilere birçok etkinlik ve spor yapma imkanı sağlıyor. Bu kapsamda Erzincan’ın Üzümlü İlçesi’ne bağlı Geyikli Şehit Polis Hakan Can Ortaokulu’na giden Mobil Gençlik Merkezi’ne öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Okul bahçesine kurulan mobil merkezdeki malzemeler ile öğrenciler spor yapmanın ve oyun oynamanın keyfini yaşadı.

Çoğunlukla Ahıska Türkü çocukların öğrenim gördüğü okulda Gençlik Liderleri ve gönüllü gençler tarafından öğrencilerle beraber basketbol, bahçe satrancı, mini futbol, badminton, matrak, satranç, mangala,dart ve sokak oyunları gibi sosyal kültürel ve sportif etkinlikler yapıldı. Proje kapsamında düzenlenen etkinliklere katılan çocuklarda Ahıskalı öğrenci Dıldara Taırova "Mobil Gençlik Merkezi okulumuza geldi. Oyunlar oynadık. Voleybol oynadık ve biz kazandık. Çok eğlendik. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkür ediyoruz." dedi. Bir başka Ahıskalı öğrenci Ayşe Muhammed ise "Mobil Gençlik Merkezi sayesinde çok farklı oyunlar oynadık. Çok güzel bir gün geçirdik. Teşekkür ederiz." dedi. Rustem Islamov adlı öğrenci de memnuniyetini ifade ederek. " Benim adım Rustem. Ben Ahıskalıyım. Mobil Gençlik Merkezi’ne teşekkür ediyorum. Çok iyi ve eğlenceliydi." dedi.

Bu tür etkinliklerin merkeze uzak yerlerde eğitim gören öğrenciler üzerinde olumlu etki sağladığını belirten Geyikli Şehit Polis Hakan Can Ortaokulu Müdürü Fatih Şahin ise konuşmasında "Erzincan Mobil Gençlik Merkezi aracı ile okulumuza gelen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Okulumuz Üzümlü İlçesine bağlı Geyikli Köyü’nde bulunuyor. Okulumuz merkeze uzak bir yerde bulunuyor. Bu tür imkanlardan faydalanamıyorduk. Mobil Gençlik Merkezi sayesinde çocuklarımız farklı oyunlar ile tanıştılar. Okulumuzun yüzde 80’i Ahıska Türkü öğrencilerden oluşuyor. Onların bu tür etkinliklere daha çok ihtiyaçları var. Sağolsun arkadaşlarımız Mobil Gençlik Merkezi proje ile okulumuza geldiler. Çocuklarımızı mutlu ettiler. Çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.