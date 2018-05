Ahmet Tanoğlu yeniden Anagold 24 Erzincanspor kulüp başkanı seçildi

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig’de mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor’un olağan genel kurulu Erzincan Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Genel kurul toplantısına Anagold 24 Erzincanspor Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı M. Cavit Şireci, Milliyetçi Hareket Parti İl Başkanı Sakin Sönmez,AK Parti Erzincan Milletvekili adayları Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan Milletvekili adayları Bekir Aksun, Mutlu Özdemir, delegeler ve vatandaşlar katıldı.Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda ilk olarak divan heyeti oluşturuldu. Denetleme kurulu, faaliyet raporu ve bilançonun okunması ve ibrasının ardından yönetim ve denetim kurulunun seçimi gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ahmet Tanoğlu oy birliği ile yeniden kulüp başkanlığına seçildi.

Tekrar Anagold 24 Erzincanspor Kulüp Başkanı seçilen Ahmet Tanoğlu kendisine destek veren herkese teşekkür ederek "Hepimizin ortak değeri Erzincanspor’dur. Şehrimizin en büyük markası Erzincanspor’dur. Yönetim olarak yaklaşık 3 yıldır Anagold 24 Erzincanspor’un başarısı için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu 3 yılda ne başarılı olduk ne de başarısız olduk diyemiyoruz. Biz takımı devraldığımızda takımın durumu çok kötüydü. Takım küme düşme potasında ve borç içerisindeydi. Buna rağmen şampiyonluk parolası ile yola çıktık. Şampiyonluğu kıl payı ile kaçırdık. Yalnız bu şehirde herkes bir şeyler söylüyor. Şampiyonluk yalnız bir kişi ile olacak bir şey değildir. Bazı dinamikler vardır ki bunları ne yazık ki hayata geçirmedik. Yönetimin, futbolcunun haricinde ki dinamikleri hayata geçirmeliyiz. Anagold 24 Erzincanspor için projesi, desteği, düşüncesi kim varsa kapımız her zaman açıktır." dedi.

Genel kurulun Anagold 24 Erzincanspor camiiasına hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan AK Parti Erzincan Milletvekili Adayı Burhan Çakır ise "Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Bundan 21 yıl önce elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan Vedat Çimen, Cumhur Alan ve Cengiz Özker’e Allah’tan rahmet diliyorum. Erzincanspor Erzincan’ımızın markasıdır. Erzincanspor’umuzun hem maddi hem de yönetimsel olarak çok güçlü bir kadrosu bulunuyor. Bundan sonraki sezonlarda Erzincanspor’umuz daha da iyi olacak ve hak ettiği yerlere gelecektir." dedi.

Erzincanspor’un başarılı olması için çalışacaklarını belirten AK Parti Erzincan Milletvekili Adayı Süleyman Karaman ise "Anagold 24 Erzincanspor bu sene gerçekten çok başarılıydı. Öncelikle yönetime ve herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sene Anagold 24 Erzincanspor kıl payı şampiyonluğu kaçırdı. Bundan sonraki yıllarda Erzincanspor’un şampiyon olacağına ve bir üst lige çıkacağına inanıyoruz. Biz de nasip olur milletvekili olursak elimizden gelen her desteği vermeye hazırız." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzincan Milletvekili Adayı Bekir Aksun ise "Erzincan’ın hayati bir önemini taşıyan Erzincanspor kongresinde biraya gelen herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Erzincan’ın sportif, refah seviyesi ve kültürel gelişiminin yükselmesi için hep birlikte çalışıyoruz. Erzincan’ın en büyük değerlerinden olan Erzincanspor desteklenmeli, yüceltilmelidir. Anagold 24 Erzincanspor’un hak ettiği yerlere yükselmesi için biz Milliyetçi Hareket Partisi temsilcileri olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız ve elimizi gövdemizi taşın altına koyacağız." dedi.

Anagold 24 Erzincanspor’a her zaman destek olduklarını belirten Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise " Erzincan Belediyesi olarak 4 buçuk yıldır sporun her dalına destek verdik. Anagold 24 Erzincanspor’un bir üst lige çıkması için başta Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım olmak üzere milletvekillerimiz, belediyemiz, şehrin sivil toplum kuruluşları hep birlikte güzel bir çalışma yaptık. Takımımız aslında iyi bir başarı yakaladı. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. Bu bakımdan kendimizi acımazsıca eleştirmeyelim. Kulüp Başkanımız Ahmet Tanoğlu ve yönetim kurulunu bu açıdan tebrik ediyorum. Kendisi borçlu ve sıkıntılı bir kulübü aldı. Bu kulübü borçsuz hale getirdi. Erzincan’ımıza modern yeni bir stad yapılacak. Bunun yanında İnşallah Erzincanspor’umuz için güzel bir tesiste yapılacaktır. Yeni sezonda Anagold 24 Erzincanspor’umuzun şampiyon olacağına inancımız tamdır. Erzincan Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.