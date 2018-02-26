Aile ve Dini Rehberlik Bürosu İstişare Toplantısı yapıldı

Toplantı gündemi ile ilgili olarak çeşitli açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Karabayır:

“Müftülüğümüz bünyesinde Aile ve Dini Rehberlik Bürosu adıyla bir büromuz bulunmaktadır. Bu büromuzun asıl görevi şöyle ki; toplumumuz içerisinde vatandaşlarımıza hem dini yönden hem de ailevi yönden problemlere ve bir takım sıkıntılara yardımcı olmak vesilesiyle bizler zaman zaman bir araya gelip Erzincan’ımızda vatandaşımıza nasıl yardımcı olabiliriz diye istişare toplantıları yapıyoruz. İşin ehli olan hoca hanım kardeşlerimiz, vaiz ve vaize arkadaşlarımız ve uzmanlarımızla birlikte toplumumuzun içerisinde ailevi problemleri olanların, dertleşmek isteyenlerin çocuklarıyla özellikle problem yaşayanların zaman zaman müftülüğümüze gelip büro mensuplarıyla rahatlıkla konuşabilmelerini duyurmuş oluyoruz. Her zaman biz büro olarak, özellikle aile konusunda dinimizin bize emretmiş olduğu o güzel düsturlarla vatandaşımıza yardımcı olmak istiyoruz. Bu vesileyle Erzincanlı kardeşlerimizi bu tür problemleri olduklarında müftülüğümüze bekliyoruz.” dedi.