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12 Mayıs 2018 15:36

Aileler İçin Manevî Destek Programları yapılıyor

Erzincan Müftülüğü tarafından aileler için manevi destek programları düzenleniyor.

Aileler İçin Manevî Destek Programları yapılıyor

12 Mayıs 2018 15:36

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası olarak belirlenen Aile Haftası münasebetiyle, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Aileler İçin Mânevî Destek” için program düzenleniyor.


Emine İpekdal ve Sümeyra Bingöl vaizeler Kur’an kurslarında ve camiilerde bayanlara seminerler veriyor.


Erzincan il vaizesi Gülbeyaz Bögü, Emine Sağlam ve İl Murakıbı Latife Aras eşliğinde; Kemah KYK ve Kemah Kerer Köyü Kur’an Kursu’nda sohbet, Erzincan’da şehit ailesi ziyaretleri, Süreyya Hanım Kız Kur’an Kursu’nda seminer şeklinde seminerler gerçekleştirildi.


Programlar Erzincan Üzümlü İlçesi’nde Geyikli ve Beşiktaşlar Kur’an Kurslarında kursiyerlere yapılan sunumlarla devam etti.


Yapılan sohbetlere ve sunumlara katılmış olan KYK öğrencilerinin, Kur’an Kursları öğrencilerinin, İmam Hatip öğrencilerinin memnuniyeti, halkın memnuniyeti ve programları ilgi ile takip etmeleri; bu tür programlarla aile ve toplum hayatına olumlu katkılar sağlıyor.




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