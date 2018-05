AK Parti Erzincan adayları seçmeniyle buluştu

AK Parti Erzincan İl teşkilatı ve çok sayıda vatandaş tarafından Erzincan havalimanında karşılanan AK Parti Erzincan Milletvekili Adayları Süleyman Karaman ve Burhan Çakır’a Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Av. Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanı Av. Ferhat Bulut, AK Parti Erzincan Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Keleş, AK Parti Erzincan Kadın Kolları Başkanı Gülseren Narbay, parti kurmayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Havaalanında ilk olarak konuşan AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci açıklamasında; “Mevcut Milletvekillerimiz Sebahattin Karakelle’ye Serkan Bayram’a teşekkür ediyorum. Şuan Milletvekili Adaylarımız Süleyman Karaman, Başbakanımız medarı iftiharımız Binali Yıldırım’ın yol arkadaşı hızlı tren’in mimarı, Burhan Çakır AK Parti kurucu üyesi aynı zamanda geçmiş dönemde il başkanlığımızı yaptığımız arkadaşımız. Ben hayırlı olmasını diliyorum. 2-0 yapmak için Vakit Erzincan Vakti, Vakit Türkiye Vakti” dedi.

Daha sonra konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise; “Yaparsa AK Parti yapar, başkası yapamaz. İşte bugün havaalanında ki coşkulu kalabalık bunun temsilidir, vücudu ispatıdır. İnşallah 24 Haziran’da sizlerle birlikte Erzincan’da yeniden bir tarih yazacağız. Allah’a hamd olsun Cumhurbaşkanımız Başbakanımız yaklaşık 16 yıldır, Erzincan Milletvekillerimizle birlikte can Erzincan’ımızı Türkiye’nin bir numaralı şehri yaptılar. Bundan sonra da yeni Milletvekillerimiz Sayın Süleyman Karaman, hızlı trenin mucidi ve mimarı, yine teşkilatlarda görev yapmış Burhan Çakır kardeşimizle birlikte bu yolları aşındırmaya devam edeceğiz” dedi.

Ardından konuşan AK Parti Erzincan Milletvekili Av. Serkan Bayram; “Küllerinden doğmuş Erzincan vekilliğini bize nasip ettiniz. 2,5 yıl Sebahattin hocamızla, Başbakanımızla gece gündüz çalıştık hizmet ettik, gayret ettik. Erzincan’ımıza ne kadar hizmet etsek azdır. Çünkü sizler 24 ayarsınız her şeyin en güzeline layıksınız. İnşallah yeni dönemde de demiryollarının mimarı Süleyman abimizle teşkilatçı Burhan kardeşimizle beraber aynı şekilde yürüyeceğiz. İnşallah 1 Kasım’da yazdığınız tarihi 24 Haziran’da da hep beraber yazacağız. 24 Haziran’da 2’de 2 yapmaya var mıyız? Bundan geri dönüş yok. Bu dönem büyüklerimizin takdiri ile İstanbul’a nasip oldu. İstanbul’da da görev yapsak Erzincan’ımızın hizmetindeyiz. Biz bu yola çıkarken nerede bir Erzincanlı varsa nerde bir Erzincan varsa ona dokunağız dedik. Bakın bugün İzmir- Erzincan seferleri onaylandı. 15 Haziran’da başlıyor. Bu gördüğümüz havalimanında gece gündüz uçuşlar bunlar hep Erzincan için yapıldı” diyerek Erzincan’da başlayacak ve yapımı devam eden projelerden bahsetti.

AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ise; “Bugün burada 2 değil 4 milletvekiliyiz. Bunun altını çiziyorum Allah’ın izniyle diyorum dinin zekâtı hayır söylemektir. Hayır söylüyoruz onun için ben her birine milletvekili kardeşlerimi diyorum. Bizim şairimiz Metin Yıldırım söylüyor diyor ki, ‘ Elesem toprağın candır Erzincan, Mekânın yiğitlere handır Erzincan. Bu toprağı sıksak şu heda kanı akar. Mekânlar yiğitlere handır. Mekânı yiğitlere han olan yiğitler diyarı can Erzincan’ımızın aziz insanları bende sizleri selamların en yücesi olan Rabbimin selamıyla selamlıyorum. Bugün farklı bir gündeyiz. Bugün Allah’a şükür mazlumların, mağdurların sesi nefesi olan Filistinli kardeşlerimizin, İslam’ın ilk kıblesi olan Kudüs’ümüzün Kudüs’ümüzdeki mazlumların mağdurların sesi nefesi olan, gönül coğrafyamızdaki mazlumların nefesi olan AK Parti davasının gönül fedaileriyle birlikte huzurlarınızdayız. Allah nasip ederse 24 Haziran’da Erzincan’ımızı can Erzincan’ımızı Türkiye’mizi temsil edecek Allah’ın izniyle her ah çektiklerinde içlerinde 1 can birde Erzincan çıkan çok değerli 2 kardeşimiz Süleyman Karaman kardeşimizle birde teşkilatlarımızda yine gelen Burhan Çakır kardeşimiz ki bunlara milletvekili adaylarımız demiyoruz bize yakışmaz diyorum Allah’ın izniyle, işte bugün Serkan Beyle birlikte biz bu millete bu necip millete Erzincan’ımıza, can Erzincan’ımızın yok ve yoksullarına hizmet bayrağını siyasetin hizmet bayrağını kendilerine huzurlarınızda teslim etmek üzere sizin karşınızdayız” dedi.

Ardından konuşan AK Parti Erzincan Milletvekili Adayı Burhan Çakır konuşmasında; “Öncelikle Cumanızı kutluyorum, Ramazan2ı Şerifinizi kutluyorum. Buraya kadar zahmet ettiniz geldiniz. Allah hepinizden razı olsun haklarınızı helal ediniz. İnşallah bugün yeniden yollara düşme günü, hep birlikte geçmişte Erzincan tarihinde neler yaptığımıza bu dağ taş şahittir. Ben öncelikle beraber yıllarca yol yürüdüğümüz kurucu İl Başkanımız Sayın Yüksel Çakır’a, yine beraber yol yürüdüğümüz Erzincan’da her nereye bakarsak bakalım eserlerini gördüğümüz Sayın Milletvekilimiz Sebahattin Karakelle’ye, Serkan Bayram’a, yine belediye başkanlarımız Sayın Mehmet Buyruk’a ve Cemalettin Başsoy’a, il başkanlarımızdan sırasıyla Sayın Abdurrahman Keleş’e, Sayın Salih Eğinlioğlu’na ve şuan dava adamı gönül adamı olan değerli yol arkadaşım Sayın Mehmet Cavit Şireci’ye ve en son başkanımızdan il başkanlığı yapan Sayın Orhan Bulut’a sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Tabi fazla söze hacet yok artık bizim fazla konuşmamıza gerek yok. Söz milletindir. Allah’ın izniyle sizlerde 24 Haziran’da en güzel sözleri söyleyeceksiniz” dedi.

Son olarak konuşan AK Parti Erzincan Milletvekili Adayı Süleyman Karaman ise açıklamasında; “Bizden önce bu şehre hizmet eden milletvekillerimize teşekkür ederiz. Ama diyoruz ki bir devir değişikliği yapalım sıra bize gelsin. Bir de biz deneyelim neler yapabiliriz, neler yaparız. İnşallah daha önce hizmet etmiş vekillerimizin desteği ile de birçok hizmeti yapmak istiyoruz. Biz buradan seçilerek Ankara’ya gitmek istiyoruz. Ankara’ya buraya hizmet etmek için gitmek istiyoruz. Bu seçim sürecinde yapılacak olan çalışmalar ile Ankara’ya gidelim ki orada Erzincan’a neler yapıldığını bizde takip edelim, bizlerde proje yapalım. Gençlerimiz burada kalsın. Giden yaşlılarımızda geri dönsün. Biz şuana kadar birçok tecrübe kazandık. Projeler yaptık. Bunu Erzincan’da değerlendirmek istiyoruz. Biz omuz omuza el ele verirsek birçok şeyi birlikte başarırız. Türkiye çok önemli bir devreden geçiyor. Türkiye dedi ki ben 2023 yılından ilk 10 ekonomiye gireceğim. Dediler ki bizse dost görünen ülkeler düğer ülkeler, size öyle kumpaslar kuracağız ki olmadı 15 Temmuz, olmadı gezi, şimdi de Dolar ile uğraşıyorlar. Dolarlarını ne yaparlarsa yapsınlar. Bundan sonra alın dolarınızı başınıza çalın. Biz petrolü İran’la, doğal gazı Rusya ile kendi paramızla alacağız kendi paramızla pazarlık edeceğiz. Bunu inşallah başaracağız. Onların dolarlarını köylerine göndereceğiz. Dolar ile bizi oynatamayacaklar. Allah’ın izni ile bundan sonra da bu ekonomik durum biraz daha düzelecek ve biz daha da rahat edeceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Milletvekili Adayları seçim startını vererek Terzibaba Mezarlığını ziyaret ettiler. AK Parti Erzincan İl Başkanlığını ziyaret ederek ilk esnaf ziyaretlerine başladılar.