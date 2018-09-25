AK Parti teşkilatı Erzincan'da aşure dağıttı

Muharrem ayı ve Aşure günü etkinlikleri kapsamında AK Parti Erzincan Teşkilatı parti binası önde hazırlanan aşureyi vatandaşlara ikram etti.

AK Parti Erzincan Milletvekillerinin de katıldığı aşure dağıtım etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aşure dağıtım programında konuşan AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, "Öncelikle hemşerilerimin hicri yılbaşını kutluyorum. AK Parti teşkilatı olarak parti binamız önünde aşure dağıtımı yapıyoruz. 12 günlük oruç tutan tüm alevi vatandaşlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın Muharrem Ayı'nı tebrik ediyoruz. Bu gün aynı zamanda Cumhuriyet Meydanı'nda da aşure dağıtım programı yapıyoruz. Emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Düzenlenen programa AK Parti Erzincan Milletvekilleri Burhan Çakır ile Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Cemaletttin Başsoy, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti Gençlik Kolları, AK Parti Kadın Kolları teşkilatı, partililer ve vatandaşlar katıldı.