AK Parti yerel seçim şartlarını açıkladı

AK Parti'den 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimlerinde belediye başkanı olmak isteyenler için aday adaylığı başvuru süreci başladı.

AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve AK Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanı Av. Ferhat Bulut, süreç kapsamında aday adayları için başvuru şartlarıyla ilgili olarak detaylı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada başvuruların nereden, hangi şartlar çerçevesinde yapılacağı da tüm ayrıntılarıyla belirtildi. AK Parti Erzincan İl Başkanı Şireci yaptığı basın açıklamasında; “AK Parti olarak Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tabi malumunuz önümüzde bir aday adaylık süreci var. Aday adaylığı başvuruları, belediye başkanlıkları için 5-12 Kasım'da, belediye ve il genel meclisi üyelikleri için 5 Kasım-3 Aralık'ta alınacak. Başvurular, büyükşehir ve il belediye başkanlıkları için Genel Merkeze veya buraya iletilmek üzere il başkanlıklarına, ilçe ve belde belediye başkanlıkları için il başkanlıklarına veya il başkanlıklarına iletilmek üzere ilçe başkanlıklarına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için ilçe başkanlıklarına bizzat yazılı yapılacak. Öte yandan 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin bütün iş ve işlemlerle ilgili Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna (MKYK) ait tüm yetkiler Merkez Yürütme Kuruluna (MYK) devredildi. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Mahalli İdareler Seçimlerine ilişkin alınan kararları geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Buna göre, AK Parti bütün seçim çevrelerinde seçime katılacak, parti adaylarının tespiti ve sıralamasında "merkez yoklaması" usulü uygulanacak. Başvurular aksecim.akparti.org.tr adresi üzerinden, istenilen belgelerin de sisteme aktarılması suretiyle yapılacak. Kişiler teşkilata gelmeden de internet üzerinden ön başvuruda bulunabilecek ancak başvuru işlemini kesinleştirmek için (kesin başvuru) ilgili teşkilat birimine uğrayarak sistemden çıkarılan başvuru formunu bizzat imzalamaları gerekecek. Başvuruya eklenecek olan; Sabıka Kaydı, Eğitim Durumunu Gösterir Belge ve Askerlik Durum Belgesini e-Devlet sisteminden temin edilebilecek. Büyükşehir ve il belediye başkan adaylıkları için başvuru aidatı İl Başkanlığı hesabına; ilçe ve belde belediye başkan adaylıkları ve meclis üyelikleri için başvuru aidatı İlçe Başkanlıklarının hesabına yatırılacak. Mevcut belediye başkanlarımız başvuruda bulunmayacaktır. Aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri ve teşkilat mensupları için YSK'nın son tarihi 1 Aralık 2018'dir. 1 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'a kadar istifa edilmesi gerekiyor. Ancak bize müracaat etmek isteyenler istifalarını vermek durumundadır. Temayül yoklaması tüm Türkiye'de 18 Kasım'da Saat 10/16:00 arası yapılacaktır. AK kadrolar olarak sürecin ilimizde ve ülkemizde birlik beraberlik kardeşlik duyguları içerisinde gerçekleşmesini temenni ederek hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyoruz” dedi.