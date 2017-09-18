Alperen Ocaklarından Kerkük Protestosu

Erzincan Cumhuriyet meydanında yapılan açıklamaya Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı İl Başkanı Berat Okumuş ile Alperenler katıldı.

Erzincan Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı İl Başkanı Berat Okumuş yaptığı açıklama da "Kerkük’teki kardeşlerimiz yalnız değildir. Kimse onların yalnız olduğunu zannedip onlar üzerinde hesaplar yapmaya fanteziler kurmaya kalkmasın" dedi.

Başkan Okumuş açıklamasın da; “Ne hazindir ki son günlerde ülkemizin gündemini bizim için Vatan toprağı olarak gördüğümüz Kerkük ile ilgili sözde referandum safsatası yeterince işgal etmemektir. Bin yıldır Türk toprağı olan ve ilelebet Türk Toprağı olarak kalacak. Kerkük bir oldu bit tiye getirilip Siyonistlerin ve Amerika’nın Irak’taki bekçisi postal yalayıcısı Barzani’nin mukavva devletçiliğinin içerisine katılmak istenmektedir. Ancak şu unutulmamalıdır ki nasıl Çanakkale’yi Anadolu’nun ve Türk İslam Aleminin üç teminatı olarak görmüş ve Türklüğün varoluş mücadelesi saymışsak Kerkük’te Anadolu’nun tapusu mesabesindedir. Bu uğurda can vermekten te kan dökmekten de geri durmayacağımızı tüm kansızların bilmesini istiyoruz. Bu iş onların düşündüğü gibi olmayacaktır. Hayalleri kursaklarında kalacaktır.

Kerkük’teki kardeşlerimiz yalnız değildir. Kimse onların yalnız olduğunu zannedip onlar üzerinde hesaplar yapmaya fanteziler kurmaya kalkmasın diyen Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Berat Okumuş ’un sözleri sık sık sloganlarla kesilirken Başkan Okumuş konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı. Alemlerin sahibi Nusret edip fırsat verdiğinde o habis elleri kırmasını iyi biliriz. Söz konusu bu durumda beklediğimiz yerlerden ses yeterince çıkmasa da necip ve derin Türk Milletinin susması mümkün değildir. Ne olursa olsun biz devletimize güveniyoruz ve Kerkük konusunda gerekli bütün adımların atılacağını ümit ediyoruz. Türk Devletinin kuvveti, kudreti ve azameti bizi ısırma arzusun da olan Barzani’ye Kerkük’te Türkmen katliamı yapan dinsiz PKK ve borazanlarına en şiddetli şekilde göstermelidir.

Türk yurdu Kerkük bir oldu bit tiye getirilip mahremine bir zeval getirmeye çalışırsa bu durumda Barzani ve işbirlikçileri açıkça hedefimiz olacaklar. “Kerkük Türk’tür Türk Kalacaktır. Türkmen Kimliği asla bozulmayacaktır." dedi.