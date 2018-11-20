Ambalaj atıkları yönetimi ve sıfır atık projesi bilgilendirme eğitimi verildi

Erzincan'da Ambalaj Atıkları Yönetimi Ve Sıfır Atık Projesi uygulamaları ile ilgili belediyelere bilgilendirme eğitimi verildi.

ÇED, İzin, Denetim ve Çevre Yönetimi Şube Müdürü Engin Baş tarafından verilen eğitimde israfın önlenmesi, atıkları geri kazanarak ekonomiye katkı sağlanması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması Konularında Sunum gerçekleştirilmiş, Belediyelerce kurulacak Ambalaj toplama sisteminin detayları ve bu kapsamda hazırlanacak olan Ambalaj Atıkları Yönetim Planlarının nasıl hazırlanacağı anlatıldı.

Toplantıda belediye yetkililerine ambalajların kaynağında ayrı toplanması konusunda yapılabilecek eğitici öğretici çalışmalar hakkında bakanlığın çalışmaları anlatılıp, belediyelerin il, ilçe ve beldelerde kurması gereken ambalaj toplama sisteminin detayları anlatılarak Belediyelerin sorumlulukları vurgulandı.