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29 Haziran 2017 08:58

Ana ishale hatları yenileniyor

Erzincan Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan Cansuyu Projesinde son etap çalışmalarına başlandı.

Ana ishale hatları yenileniyor

29 Haziran 2017 08:58


Şehrin 292 kilometrelik içme suyu şebekesi hatlarının yenilenmesinin ardından, yine Avrupa Birliğinden alınan 22 milyon TL’lik hibeyle Beytahtı su depolarından, Esentepe su depolarına kadar uzanan ishale hatları yenileniyor. Yenilenmesi planlanan ishale hatlarının büyük bölümü şehir dışında kalırken, çok az bir kısmı şehir merkezinden geçecek. Böylelikle daha sağlıklı suya daha az maliyetle ulaşılmış olunacak.


Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Şehrimizde uzun yıllardır devam eden Cansuyu Projesi çalışmalarının son etap çalışmalarına başladık. Bu etabı projeye sonradan eklendi. Bu etabın çok az bir kısmı şehir merkezinden geçecek. Böylelikle daha sağlıklı suya, daha az maliyetle ulaşmış olacağız.22 km lik ishale hatları yenileme çalışması bu yıl tamamlanacak Bu çalışmaların emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.




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